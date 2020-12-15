"Сафмар финансовые инвестиции" купил 10% "М.Видео"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг "Сафмар финансовые инвестиции", мажоритарным акционером которого является Саид Гуцериев, сообщил, что 3 декабря купил 10% акций ПАО "М.Видео". На дату сделки, по данным "Мосбиржи", цена пакета составляла около 13 млрд рублей.

В рамках внебиржевой сделки акции "М.Видео" были выкуплены оператором обратного выкупа акций холдинга Weridge Investments Limited, принадлежащей "Сафмар финансовые инвестиции", у компании Ericaria Holdings Limited (тоже принадлежит Саиду Гуцериеву), являющейся основным акционером ритейлера.

Сделка оплачена за счет собственных средств "Сафмар финансовые инвестиции" и заемных ресурсов, общая ее сумма не разглашается. Как ранее раскрывал холдинг, Weridge Investments Limited открыла кредитную линию в ВТБ для финансирования этой сделки.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, сумма кредита составила 4,6 млрд рублей. Ранее сам "Сафмар финансовые инвестиции" открывал кредитную линию в этом банке на 21 млрд рублей для финансирования обратного выкупа акций. На конец третьего квартала долг перед ВТБ составлял 16,2 млрд рублей.

"Приобретение доли в группе "М.Видео - Эльдорадо" позволит холдингу диверсифицировать отраслевую принадлежность своих активов, обеспечив при этом синергию приобретаемого бизнеса с уже имеющимися в портфеле "Сафмар финансовые инвестиции", - поясняется в сообщении холдинга.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники - была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купило "Эльдорадо" у группы "Сафмар". Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже". "Сафмар" Михаила Гуцериева - контролирующий акционер "М.Видео-Эльдорадо" (73,5% акций через кипрскую Ericaria Holdings Limited). 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy (владелец сети Media Markt, российские магазины в 2018 году были приобретены группой "М.Видео-Эльдорадо"). Free float составляет 10,4%.

По итогам первого полугодия 2020 года выручка "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО выросла на 7,8%, до 173,934 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 44,2%, до 5,327 млрд рублей. EBITDA выросла на 20,3%, до 13,354 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 6,9% годом ранее.

По итогам 2019 года скорректированная чистая прибыль группы выросла на 44,8%, до 11,178 млрд рублей.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". Компания торгуется в первом котировальном списке на "Московской бирже". Холдинг владеет 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".

После нескольких оферт, проведенных в 2020 году, оператору обратного выкупа акций Weridge Investments Limited вместе с дочерними компаниями холдинга и аффилированными лицами принадлежит 89% акций ПАО. Так, АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являлись оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" ранее владел 9,2%, но в сентябре-ноябре провел несколько сделок по продаже акций в рынок, сократил свою долю примерно до 8,6%. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" теперь составляет 11%.