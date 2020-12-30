Рынок сахара-2020 - несладкие итоги

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок сахара в уходящем году почувствовал на себе "регуляторную руку" государства - до 1 апреля 2021 года на сахар-песок будут действовать фиксированные оптовые и розничные цены.

Все это стало следствием существенного снижения урожая сахарной свеклы, а значит и производства сахара, а также резкого роста цена на него. Негатива добавила и пандемия.

В то же время, как считают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020/2021 сельхозгоду рынок сахара будет сбалансирован за счет уменьшения накопленных за последние четыре сезона запасов, резкого сокращения экспорта и роста импорта.

Урожай: меньше, но слаще

По предварительным данным Росстата, сбор сахарной свеклы в 2020 году составил 32,4 млн тонн, что на 40% меньше, чем в 2019 году.

Как поясняют эксперты ИКАР, снижение произошло из-за сокращения посевных площадей на 19%, до 928 тыс. га. Причем наибольшее - в макрорегионе Волга-Урал (на 26%). Кроме того, на 25%, до 362 ц/га, снизилась урожайность свеклы. На юге она упала еще больше - на 36%.

В то же время сахаристость свеклы оказалась рекордной - 19,14% против 18,02% годом ранее. Выход сахара на заводах повысился до 16,2% с 15,45% соответственно. Это частично компенсировало сокращение валового сбора, отмечают эксперты.

В 2020 году сахарную свеклу выращивали в 25 регионах, перерабатывали 69 сахарных заводов в 20 регионах. Фактические мощности 15 сахарных заводов превысили 1 тыс. тонн сахара в сутки. Сезон переработки начался на две-три недели позже и завершается на 1-2 месяца раньше рекордного предыдущего сезона.

Цены: грандиозный провал, активный рост

Как отмечают эксперты, в первой половине прошлого сезона (сезон по сахару - с августа по июль, первая половина - август 2019 - январь 2020 гг.) оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара, которое в 2019 году составило 7,858 млн тонн против 6,131 млн тонн в 2018 году. Затем до марта 2020 года они восстанавливались. А когда стало ясно, что урожай свеклы в 2020 году сократится, в сентябре начался их активный рост.

Он был остановлен после государственного вмешательства и подписания соглашения между производителями и ритейлерами, в котором оптовые цены на сахар до марта 2021 года зафиксированы на уровне 36 рублей за кг, розничные - 46 рублей.

Между тем, как считают эксперты ИКАР, это вносит дополнительный фактор неопределенности и создает риски для отрасли. По их оценке, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки - от выращивания сахарной свеклы до производства белого сахара - его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством.

Эксперты не исключают, что фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под сахарной свеклой в 2021 году, как минимум, у независимых свекловодов, несмотря на призыв Минсельхоза к увеличению площадей до 1,05 млн га.

Касаясь возможности обнуления пошлины на импорт сахара-сырца, которая рассматривалась в ходе подготовки предложений по стабилизации цен, эксперты ИКАР отметили, что мировые цены на сахар-сырец с апреля 2020 года, когда был зафиксирован 30-летний минимум, к октябрю выросли на 68%. Так что даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка, считают они.

Посевы: не более 0,95 млн га

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, выросло с 5,3 млн тонн в 2011/2012 сельхозгоду до 6,1 млн тонн в 2017/2018 гг. Но в последние годы оно медленно снижается.

Рынок сахара остается конкурентным: на нем действуют 27 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свеклы, получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчетам, десятки крупнооптовых трейдеров. Плюс на рынке присутствует "Белорусская сахарная компания" (БСК) и Росрезерв.

Так, доля первой пятерки в производстве сахара ("Продимекс", "Доминант", "Русагро", "Сюкден", "Агрокомплекс им. Ткачева") с учетом его выработки из мелассы/сиропа и поставок БСК достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64%.

Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

По прогнозу ИКАР, в этом году производство свекловичного сахара в РФ снизится до 5,05-5,2 млн тонн. Экспорт сократится до 220 тыс. тонн с 1,463 млн тонн в прошлом сезоне. При этом они обращают внимание на то, что с уходом российского сахара с традиционных для него рынков стран бывшего СССР, Монголии, Афганистана, КНДР на них активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский. В начале 2020/2021 сельхозгода уже возобновили импорт сырца Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Возможно, в ближайшие месяцы к ним присоединятся Грузия, Белоруссия и Украина. С июня 2020 года растет транзит белого сахара через РФ на рынки всех сопредельных стран - от Абхазии до КНДР.

Импорт сахара может вырасти до 260 тыс. тонн со 199 тыс. тонн в прошлом году, прогнозирует ИКАР.

Как считают эксперты, с учетом стабилизации потребления сахара в стране, проектов по переработке мелассы, ввоза сахара из Белоруссии, роста продуктивности отрасли и имеющихся в ЕАЭС запасов площади под сахарной свеклой с 2021 года не должны превышать 0,95 млн га.