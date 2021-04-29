Белоусов поручил обеспечить поставки в сети импортного сахара по квоте

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минсельхозу и Минпромторгу обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты.

Кроме того, Минсельхозу поручено продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Россию, сообщил секретариат первого вице-премьера. Также ведомствам поручено предоставлять в правительство еженедельные отчеты о заключенных контрактах и поставках в сети.

Ранее в апреле совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Квота для России составит 350 тыс. тонн.

Поставки в рамках этой квоты будут идти при подтверждении Минсельхозом целевого назначения ввозимого товара.

В связи со снижением урожая сахарной свеклы и производства сахара в РФ цены на него в прошлом году существенно выросли. Сейчас цены на сахар регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлерами, заключенными в середине декабря 2020 года. Предельная отпускная цена на сахар установлена на уровне 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей. Срок действия соглашений был рассчитан до 31 марта 2021 года, однако соглашения были продлены до 1 июня 2021 года из-за опасений возобновления роста цен.