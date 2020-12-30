Налоги в ТЭК - побеждает молодость

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нынешний год запомнится российским нефтегазовым компаниям не только пандемическим ценовым шоком: большую перетряску условий их работы осуществил Минфин, дав льготы одним и отобрав у других. По словам президента Владимира Путина, цель изменений - сделать экономику более диверсифицированной, а в сфере нефтедобычи - перестать тянуть малоэффективные и старые месторождения, дав дорогу молодым нефтегазовым провинциям. На практике молодость победит, конечно, еще нескоро, зато производительность труда нефтегазовых аналитиков, бьющихся над подсчетом финансовых последствий многочисленных налоговых инициатив, растет здесь и сейчас.

Сначала намечались торжества...

В начале 2020 года, еще до полномасштабного развертывания пандемии, обрушившей мировой спрос на нефть почти на четверть, был оформлен пакет стимулирующих мер по разработке нефтегазовых проектов в Арктике. В марте был подписан закон, а с 1 апреля он заработал.

Для добычи на шельфе утверждены льготы по НДПИ для четвертой категории новых морских месторождений: 5% для нефти и 1% для газа в течение 15 лет промышленной добычи.

Была установлена нулевая ставка на газ, используемый для производства СПГ или для нефтехимии. Льгота действует на участках недр, расположенных полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Ненецкого АО, Коми, ЯНАО, Красноярского края, Якутии и Чукотки для поставки на новые мощности, введенные после января 2022 года. Ставка применяется до достижения накопленного объема добычи в 250 млрд куб. м газа, но не более 12 лет.

Аналогично и конденсат, добываемый на таких проектах, получил нулевой НДПИ - до достижения добычи в 20 млн тонн, но не более 12 лет.

Получателями этих льгот могут стать новые СПГ-проекты "НОВАТЭКа", "Роснефти", которая в нынешнем году открыла ряд газовых месторождений на арктическом шельфе, "Печора СПГ", а также новый газохимический кластер в ЯНАО, о котором упомянул вице-премьер Александр Новак - инвестиции в проект, инициаторы которого пока официально не известны, но участники рынка говорят о проектах "Газпром нефти" на месторождениях "Газпрома" - могут составить 2 трлн рублей. Говорили также и о возможных проектах "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа". Глава "СИБУРа" предложил выделять этан из "сырого" газа на Ямале, а перерабатывающие его мощности построить уже на Дальнем Востоке, поближе к потребителю. Более конкретные планы могут нарисоваться в первом квартале будущего года.

Отдельно нулевую ставку получили газ и конденсат, используемый для СПГ-проектов на Гыданском полуострове - аналогичные льготам проекта "Ямал СПГ", разрабатываемого "НОВАТЭКом", который теперь строит СПГ-заводы и на Гыдане.

Закон также вводит льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях Арктики - это распространение режима НДД от добычи углеводородного сырья на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, республики Саха и Чукотского автономного округа. Главным образом, это распространение режима НДД на Таймырский полуостров, где формируется новая нефтегазовая провинция. На данный момент основным здесь является масштабный арктический проект "Роснефти" - Восток Ойл".

Также закон предоставляет налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на участках недр для Ванкорского кластера, который осваивает "Роснефть". Льготы предоставляются при инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. При цене на нефть выше базовой компания вправе будет получить вычет по НДПИ в размере соответствующих затрат на инфраструктуру. При этом инфраструктурные объекты должны будут быть введены в эксплуатацию до 1 января 2030 года. Налоговый вычет применяется в течение 10 лет с 1-го числа налогового периода, в котором вступили в силу рассматриваемые нормы (1 апреля 2020 года).

Однако обвалившаяся в начале марте цена на нефть лишила Ванкорский проект надежды получить налоговый вычет. И в сентябре Минфин внес пакет законопроектов по изменению налогообложения нефтяной отрасли, одним из предложений которых стало снижение порога базовой цены на нефть, при котором "Роснефть" может получить налоговый вычет.

Если раньше этот порог составлял заложенную в бюджет цену (чуть выше $40 за баррель нефти Urals), то теперь эта возможность возникает при цене выше $25 за баррель.

...Потом аресты

Минфин еще в конце 2019 года жаловался, что недополучает денег от введения налога на добавленный доход (НДД), проходящего экспериментальную стадию. В июне замминистра финансов Алексей Сазанов четко заявил: федеральный бюджет в 2019 году недополучил 213 млрд рублей из-за введения НДД, он назвал это своей самой большой ошибкой работы в Минфине. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце года был более откровенен: "Нас поднадули", пояснив, что доходы в бюджет от введения НДД должны были снизиться на 40 млрд руб., а упали более, чем на 200 млрд рублей.

Минфин в сентябре внес законопроект, который ухудшал условия НДД, в частности, по тем группам месторождений (всего их пять), по которым ощущалось наибольшее "надувательство", но неприятным сюрпризом стала отмена льгот по выработанным месторождениям и отмена льгот по сверхвязкой нефти. При этом предоставлялась возможность вычета по части Приобского месторождения "Роснефти", хотя весь предыдущий год обсуждалось, что "Газпром нефть" получит вычет и по своей части Приобки. Также Минфин предложил улучшить условия получения вычета по Ванкору для строительства инфраструктуры на Таймыре.

Пандемия вынудила правительство пойти на налоговые изменения в нефтяной отрасли, но надеемся, что это краткосрочные, пожарные меры, и после 2021-2022 гг. можно будет вернуться к преференциям, прокомментировал тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он признал, что "Роснефть" и "Газпром" в меньшей степени пострадают от налоговых изменений, в большей степени - "Газпром нефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ".

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что изменения налогообложения в нефтяной отрасли приведут к снижению инвестиций, что лишит сырья нефтегазохимию, развитие которой правительство хочет стимулировать обратным акцизом. "Меньше добычи - меньше того сырья, которое использует нефтехимия. Действительно, выглядит достаточно странно - с одной стороны, стимулируется создание и строительство подобного рода производств, при этом делается все, чтобы оставить их без этого сырья. Есть некая непоследовательность", - недоумевал Дюков - экс-глава и нынешний миноритарный акционер "СИБУРа", который является одним из главных выгодоприобретателей законопроекта по стимулированию нефтегазохимии.

Робин Минфин Гуд

Минфин категорически сопротивлялся введению стимулирующих мер по нефтегазохимии, ссылаясь на отсутствие источников финансирования выпадающих доходов. Почти два года ведомства искали средства. Рассматривался рост экспортной пошлины на СУГ, НДПИ на нефть, сокращение льгот по нафте. Последним вариантом было введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), но нефтяники хором пожаловались Путину.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Минфин решил изыскать средства для стимулирования нефтегазохимии ростом налогов на добычу нефти сентябрьским пакетом законопроектов. Этот вопрос, как говорят источники "Интерфакса", практически не обсуждался с Минэнерго, а был решен в Минфине.

В итоге нефтегазохимики, переработчики этана и СУГ (сжиженный углеводородный газ) получили долгожданный законопроект об обратном акцизе, а переработчики нефти - инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефть.

Так, нефтеперерабатывающие компании, которые инвестируют свыше 50 млрд руб. в проекты модернизации в 2020-2026 годах или 30 млрд руб. в развитие сопутствующих месторождений, получат надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье в размере до 30% на период до 2030 года. Для этого им нужно до октября 2021 года заключить соглашение с Минэнерго.

Как следует из проекта бюджета, введение инвестиционного коэффициента приведет к выпадающим доходам бюджета в 2021 году на уровне 6 млрд рублей, в 2022 году - 9,1 млрд рублей, в 2023 году - 12 млрд рублей.

Из подакцизных товаров исключен мазут, который попал в список 1 апреля 2020 года. Отмена акциза на мазут приведет к выпадающим доходам бюджета на уровне 82 млрд рублей в 2021 году, в 2022 году - 54 млрд рублей, в 2023 году - 100 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета РФ на 2021-2023 годы, потери бюджета от введения обратного акциза на СУГ и этан в 2022 году оцениваются на уровне 15 млрд рублей, в 2023 году - 26,6 млрд рублей. Впрочем, основные газохимические мощности в РФ предполагается ввести после 2023 года.

По словам куратора налоговой тематики в Минфине Алексея Сазанова, вопрос введения НДПИ на ПНГ снят с повестки на ближайший год, финансировать выплату обратного акциза по СУГ и этану теперь предполагается за счет федерального бюджета, хорошо, что только с 2022 года.

Торг здесь неуместен

Проведение поправок в закон о таможенном тарифе" и в Налоговый кодекс было стремительным - 18 сентября они были внесены в правительство (до тех пор никто о них ничего не слышал в публичном поле), а 15 октября президент подписал эти законы.

Они отменяют часть льгот по НДПИ и экспортной пошлине для ряда нефтяных месторождений, ухудшают параметры налога на дополнительный доход для некоторых групп, но позволяя перевести на данный налог выработанные месторождения, по которым отменяются льготы. Отменяются льготы по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти, и эти проекты не попали в список НДД.

В процессе недолгих переговоров с Минфином и правительством частные нефтяные компании навлекли на себя еще и гнев главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. "В принципе я считаю, что при принятии законопроекта мы могли бы включить как поручение Счетной палате, проверить по нефтяным компаниям соотношение эффективности предоставляемых льгот и выплат по дивидендам, я думаю, это касается всех компаний, но начать этот вопрос мы могли бы именно с Иркутской нефтяной компании", - сказал он, комментируя жалобу ИНК на нововведения.

"У топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница - ноль. А вот дивиденды за это время выросли в два раза - на 500 млрд рублей", - жаловался Сазанов.

И все-таки часть послаблений удалось отбить - "Татнефть" и "Газпром нефть" получили право на налоговый вычет, по выработанным месторождениям получена возможность 20%-ного вычета по НДПИ с 2024 года, а для участков недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, - с 2021 года.

Согласно расчетам, заложенным в проект трехлетнего бюджета, казна от отмены льгот в нефтянке в 2021 году может дополнительно получить более 200 млрд рублей.

Выпадение доходов, совершенное группой месторождений

Налог на дополнительный доход, заработавший в пилотном режиме с 2019 года, заменяет основные налоги при добыче нефти и взимается по ставке 50% с дохода от добычи углеводородного сырья за вычетом расчетных экспортной пошлины и расходов на транспортировку, а также фактических капитальных и операционных расходов, связанных с разработкой участка недр. Налоговый режим предполагает сохранение НДПИ, но с пониженной ставкой - в среднем 60% от обычной.

Изначально НДД применялся к четырем группам месторождений, но в пакете "арктических преференций" была введена 5-я группа: участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского АО.

Первая группа: участки, расположенные в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае, НАО, севернее 65-го градуса северной широты полностью или частично в границах ЯНАО, в пределах российской части дна Каспийского моря. Степень выработанности запасов нефти - не должна превышать 5% или если запасы нефти поставлены на государственный баланс после 1 января 2017 года.

Новый закон предполагает, что в 1-ю группу НДД могут перейти также и недропользователи участков, имеющие право на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ).

Вторая группа состояла из 30 месторождений, на которые распространялась льготная ставка экспортной пошлины (перечислены в законе "О таможенном тарифе").

Больше всего претензий у Минфина было к 1-й и 2-й группам месторождений.

"По сути дела, они дважды получили льготу, и для таких месторождений мы вводим повышающий коэффициент к НДПИ на три года с тем, чтобы компенсировать те выпадающие доходы, которые мы получили в 2019-2020 гг.", - подчеркивал Сазанов, отбирая у нефтяников льготы.

Законом отменяется льгота по экспортной пошлине для нефти, добытой на 15 месторождениях с особыми физико-техническими характеристиками. Речь идет о месторождении им. Корчагина, первого проекта "ЛУКОЙЛа" на Каспии; Восточно-Алинском и Южно-Талаканском месторождении "Сургутнефтегаза" ; Западно-Аянском, Даниловском, Ичединском, Марковском месторождении Иркутской нефтяной компании (ИНК); Куюмбинском месторождении, операционное управление которым осуществляет "Роснефть"; Новопортовском ("Газпром нефть"); Восточно-Мессояхскогом месторождении (АО "Мессояханефтегаз", СП "Роснефти" и "Газпром нефти" ; Дулисьминском месторождении, которое принадлежит НК "Дулисьма"; Красноленинском месторождении (ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"); Западно-Хоседаюском месторождении им.Садецкого ("Русвьетпетро"); Колвинском месторождении ("ННК-Печоранефть"); Среднеботуобинском месторождении, центральный блок которого разрабатывается "дочкой" "Роснефти".

В 2020 году действие данной льготы привело к выпадающим доходам бюджета на уровне 52 млрд рублей. В 2021 году дополнительные доходы от отмены льготы оценивались существенно ниже - в размере 18,7 млрд рублей.

Третья группа (brownfields) - участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет.

Новый закон расширяет их на участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области, при этом количество обозначенных участков осталось равно 39 (в законе прописаны границы участков, без их названий).

Раньше в четвертую группу НДД входили 26 участков в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми со степенью выработанности запасов нефти не более 5% на начало 2017 года, с начальными извлекаемыми запасами нефти менее 30 млн тонн.

Теперь в 4-ю группу НДД включены 32 участка - добавлены участки, расположенные севернее 65 градуса северной широты полностью в границах Коми, а также участки в Оренбургской области, Самарской области. Величина начальных извлекаемых запасов теперь не должна превышать 45 млн тонн по данным на начало 2017 года.

Список месторождений, которые могут разрабатываться и которые перешли на НДД, не раскрывается, поэтому журналисты, аналитики и даже депутаты, которые одобряли эти законы, точно не знают, какие месторождения стимулируются или "наказываются".

По оценке директора практики "Госрегулирование ТЭК" Vygon Consulting Дарьи Козловой, в 2019 году на пилотный налоговый режим НДД были переведены 120 участков недр. По предварительным оценкам, их объем добычи в 2020 году составил около 52 млн тонн, что выше 2019 года на 10%.

Сверхоблагаемая нефть

Основное ухудшение произошло для добычи сверхвысоковязкой нефти (степень вязкости выше 10 тыс. мПа.с), отмечает Козлова.

Подписанный закон с 1 января 2021 года отменяет пониженную ставку экспортной пошлины на сверхвязкую нефть (степень вязкости выше 10 тыс. мПа.с), сейчас она составляет 10% от полной ставки вывозной пошлины. В 2020 году, согласно расчетам Минфина, выпадающие доходы от предоставления данной льготы оценивались на уровне 14,7 млрд рублей, в 2021 году - 19 млрд рублей.

Отменяется льгота по НДПИ для сверхвязкой нефти, в 2021 году допдоходы бюджета могут составить 77,9 млрд рублей.

"Налоговая нагрузка выросла для таких активов в 25 раз. Поэтому при отсутствии дополнительных стимулов инвестиционная программа на них может быть заморожена", - подчеркивает эксперт Vygon Consulting.

Основными разработчиками сверхвязкой нефти в стране являются "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" и в незначительное степени "Роснефть".

Отмена льгот по НДПИ

Подписанный закон отменяет пониженную ставку НДПИ для месторождений углеводородного сырья с выработанностью более 80%. Выпадающие доходы от применения данной льготы оценивались Минфином по 2020 году в размере 233 млрд рублей. Данные месторождения предлагается перевести на режим НДД.

В процессе обсуждения правительство согласилось на предоставление налоговых вычетов: для месторождений 3-й группы НДД с выработанностью не менее 80% в размере 20% от НДПИ. Для участков, расположенных полностью или частично в Охотском море, налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года; для иных - с 1 января 2024 года.

Перестает действовать пониженная ставка НДПИ (30% от полной) для компаний, ведущих поиск и разведку месторождений за свой счет, допдоходы в 2021 году составят 2,3 млрд рублей.

По оценке "Татнефти", отмена льгот по выработанным месторождениям охватывает оценочно объем добычи порядка 100 млн тонн в год, что составляет пятую часть от общероссийской добычи.

Параметры НДД

Сами параметры НДД ухудшаются в части предоставления налоговых каникул, ограничения переноса исторических убытков, а также снижения предельного лимита вычитаемых расходов.

Так, меняется коэффициент (Кг), который определяет размер самого НДД и характеризует период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр - чем меньше времени прошло с начала разработки, тем меньше коэффициент и, соответственно налог.

Сейчас коэффициент Кг для месторождений первой и второй группы составляет от 0,4 до 1 (начало разработки месторождений от пяти до семи лет); для третьей группы - 1; для четвертой группы 0,5 - первый год, затем в течение года 0,75 и 1 на третий год. Для пятой группы применяется нулевой налог в течение 11 лет, к 16-му году разработки коэффициент увеличивается с 0,2 до 1.

Принятый закон удлиняет сроки использования понижающих коэффициентов для месторождений в Арктике (5-я группа) - нулевой налог теперь применяется первые 15 лет с начала добычи, а на обычную ставку выходит лишь с 20-года добычи.

2-й и 3-я группа НДД теперь будут полностью платить налог уже с 2021 года. При этом часть месторождений из 2-й группы до 2024 года будут платить увеличенный налог: на участках, одновременно расположенных в границах Нефтеюганского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО, коэффициент вырастет до 1,2. Для нефти, добываемой на участках 2-й группы, которые расположены в границах Ямальского района ЯНАО, коэффициент составит 1,95.

Из месторождений 2-й группы в ямальском районе ЯНАО расположено только Новопортовское месторождение "Газпром нефти", а в трех указанных районах ХМАО - Приразломное месторождение, разрабатываемое "РН-Юганскнефтегазом".

Как следует из проекта бюджета, изменение поступлений НДПИ с учетом корректировки параметров режима НДД в части применения корректирующих коэффициентов (Кг) принесет в бюджет в 2021 году 103,5 млрд рублей.

Ужесточается процедура компенсации исторических убытков в рамках НДД. Сейчас можно переносить 100% убытков, закон ограничивает их не более 50% на период 2021-2023 годов, что даст за этот же период допдоходы бюджету в размере 51,7 млрд рублей.

Власти ухудшили и сами условия компенсации расходов. Если раньше предельные расходы ограничивались 7140 руб. за тонну в 2019-2020 годах, а потом 9520 руб. за тонну, при этом эти расходы с 2021 года должны были ежегодно индексироваться на величину накопленной инфляции. Теперь предельные расходы не индексируются до 2021 года включительно и составляют 7140 руб., с 2024 года - 8600 руб.

При этом меняются ставки индексации убытка при переносе его на будущее: если раньше она составляла 16,3%, то с 1 января 2020 года такой коэффициент останется только у 5-й группы НДД, у 1-й группы - 10%, у остальных - 7%.

Закон также исключает из состава фактических расходов, на основании которых рассчитывается НДД, расходы на строительство (бурение) разведочных и поисково-оценочных скважин, а также затраты, оплаченные за счет бюджетных средств.

Послабления

В ходе переговоров нефтяникам удалось немного подсластить пилюлю. Возможность налогового вычета получили опять же неназванные месторождения, рассекреченные аналитиками - Новопортовское "Газпром нефти" (единственное месторождение в ЯНАО из 2-й группы НДД) и Ромашкинское "Татнефти" (месторождение в Татарстане, лицензия выдана до 2016 года, начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых равны 2,5 млрд тонн).

С 2021 года компании смогут получить ежемесячный налоговый вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей, но не более 36 млрд руб., если цена на нефть марки Urals в налоговом периоде (месяц) превысит базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом РФ. Бюджет РФ сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2021 г. в размере $45,3 за баррель, в 2022 г. - $46,6 за баррель, в 2023 г. - $47,5 за баррель. Пока цена нефти Brent, от которой Urals отстает на $1-2, находится на уровне $50 за баррель.

При этом условием получения вычета для "Татнефти" прописано, что расходы должны быть связаны с добычей сверхвязкой нефти. "Газпром нефть" должна будет заключить инвестсоглашение с Минэнерго, прописав объемы добычи на 2021-2023 годы и инвестиций.

Вместе с законопроектами по НДД и СВН был внесен законопроект по предоставлению налогового вычета для неназванного месторождения, которое считается частью Приобского месторождения, разрабатываемого "Роснефтью" - компания это подтвердила. По нему можно получить ежемесячный вычет к НДПИ в размере 3,83 млрд рублей, в том случае, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую.

Налоговый вычет предоставляется при условии заключения компанией с Минэнерго инвестиционного соглашения о стимулировании добычи, где должны быть прописаны объемы добычи и инвестиций с 2021 по 2032 годы "в условиях отсутствия налогового вычета". Разрешается прописать разные временные интервалы: 3 года, 6, 9 или 12 лет. Налогоплательщик вправе заключить соглашение о добыче до 1 июля 2021 года. С 1 июля 2021 года заключение соглашений о добыче не допускается. Вводится пороговая величина вычета - не более 459,6 млрд рублей за весь период действия.

Согласно проекту бюджета на трехлетку, налоговый вычет по Приобскому месторождению в 2021 году оценивается на уровне 45,96 млрд рублей, в 2022 и 2023 годах заложены аналогичные размеры вычета.

Также президент подписал закон, который снижает до $25 за баррель цену отсечения нефти, при которой предоставляется вычет на Ванкорском месторождении. "Роснефть" сможет получить вычет по НДПИ для Ванкора на величину средств, потраченных на строительство инфраструктуры проекта" Восток Ойл" (для участков недр пятой группы НДД).

В проекте бюджета говорится, что выпадающие доходы бюджета от предоставления налогового вычета по Ванкору в 2021 году могут составить 36,4 млрд рублей, в 2022 году - 32,6 млрд рублей, в 2023 году - 31,7 млрд рублей.

"Газпром нефти", по словам ее финансового директора Алексея Янкевича, также удалось добиться возможности перевода в 1-ю группу НДД отдельных залежей ТРИЗов, в частности, ачимовки и полигонов по ачимовке - это в целом север Ямала и это в основном нефтяные залежи больших газовых месторождений".

"Татнефть"

По оценке Газпромбанка, среди российских нефтедобывающих компаний у "Татнефти" были наибольшие налоговые льготы по высоковязкой нефти и выработанности месторождений. Более половины нефти компании добывается на месторождениях с высокой степенью выработанности, в первую очередь на крупнейшем месторождении "Ромашкинское". "Татнефть" добывает около 30 млн тонн нефти в год, по расчетам ГПБ, 16 млн тонн из них производится на высоковыработанных месторождениях, а льгота по НДПИ составляла 50 млрд руб., 3,4 млн тонн - это сверхвязкая нефть, льгота по которой достигла 39 млрд руб. в 2019 году.

До того, как стало известно, что "Татнефть" сможет получить налоговый вычет по Ромашкинскому, аналитики полагали, что отмена льгот по выработанным месторождениям в 2021 году лишит "Татнефть" 8 млрд руб. или 3% от EBITDA, а льгота по СВН отнимет у компании 36 млрд руб. или 15% EBITDA.

"Татнефть" рассматривала добычу сверхвязкой нефти как одно из приоритетных направлений для расширения ресурсной базы. В разработке находятся семь залежей сверхвязкой нефти шешминского горизонта (четыре залежи Ашальчинского, по одной залежи Лангуевского, Кармалинского и Нижне-Кармальского месторождений).

После объявленных нововведений "Татнефть" решила не вкладываться в разработку новых месторождений сверхвязкой нефти, а в добычу на существующих участках будет инвестировать до тех пор, пока это будет рентабельно. Налоговый вычет по Ромашкинскому месторождению Минфин увязал с разработкой СВН, к тому же остановить добычу сверхвязкой нефти "невозможно".

А вот переводить 20 выработанных месторождений на НДД "Татнефть" отказалась. Но компания намерена продолжить диалог с властями. "Мы в диалоге с нашими федеральными коллегами. Решения, которые приняты, мы не одобряем, и история покажет, что это было ошибочное решение. Наверное, надо было реформировать это, но в той форме, в какой сегодня принята (система НДД - ИФ), она не совсем правильная. Думаю, что или в какой-то форме НДД будет для нас подходить и мы будем это использовать, либо какие-то другие подходы будут", - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Его предложение включить в механизм о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти пока не получило развития.

Аналитики Раффайзенбанка считают, что "Татнефть" в принципе может пострадать больше всех - налоговые поправки могут стоить компании 14% от ее EBITDA в 2021 году. "Кроме того, мы также видим риски дальнейшего увеличения налоговой нагрузки "Татнефти" после 2023 года, связанные с истечением срока вычета НДПИ (12 млрд руб. в год), предусмотренного для компании на 2022-2023 гг. По нашим оценкам, даже при 100%-ном распределении свободного денежного потока дивидендная доходность "Татнефти" не достигнет двузначных цифр в течение 2020-2022 годов, в то время как дальнейшему росту дивидендов препятствует истечение срока вышеупомянутого вычета НДПИ", - говорится в их отчете.

"ЛУКОЙЛ"

В третьей группе НДД "ЛУКОЙЛ" имеет 8 лицензионных участков - зрелые месторождения Западной Сибири. Согласно материалам компании, ставка НДПИ по таким месторождениям составляет 67-100% от стандартной ставки.

В 1-й группе "ЛУКОЙЛ" имеет 19 лицензионных участков в новых регионах, включая Пякяхинское месторождение и ряд месторождений в Тимано-Печоре. В 4-й группе - 2 лицензионных участка с новыми месторождениями в традиционных регионах добычи в Западной Сибири.

"ЛУКОЙЛ" указал в своем отчете, что принятые поправки отменяют пониженные ставки экспортной пошлины для нефти Ярегского месторождения и месторождения им.Корчагина.

ГПБ отмечает, что "ЛУКОЙЛ" ежегодно добывает около 19 млн тонн нефти на зрелых месторождениях (экономя 40 млрд руб. по НДПИ), в то время как добыча высоковязкой нефти на Ярегском месторождении и пермокарбоновых залежах Усинского месторождения составляет порядка 5 млн тонн в год (льгота 47 млрд руб.). Отмена льгот по выработанным месторождениям лишит "ЛУКОЙЛ" 1% EBITDA (10 млрд руб.), а по СВН - 4% или 41 млрд руб. Аналитики напоминают, что льгота по экспортной пошлине для СВН с 2022 года отменялась бы в любом случае.

Сам "ЛУКОЙЛ" оценил свои потери по EBITDA от отмены льгот по СВН в 40 млрд руб./год при цене $40 за баррель. Поскольку пониженная экспортная пошлина по СВН действовала только до конца 2022 года, то дальше потери будут меньше - порядка 30 млрд рублей при тех же макропараметрах. Часть выработанных месторождений, по которым были отменены льготы, компания переведет на НДД, другую часть оценивает с учетом имеющихся льгот по ТРИЗ.

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что "ЛУКОЙЛ" сможет нивелировать негативный эффект от налоговых изменений запуском другого месторождения на Каспии с льготами - месторождения им.Грайфера - оно сможет принести компании 15 млрд руб. экономии на налогах, что позволит частично нивелировать отмену льгот по СВН и выработанным месторождениям (около 71 млрд руб. в 2021г.). "В свою очередь, дивидендная политика компании по распределению 100% свободного денежного потока на дивиденды (в то время как обратный выкуп акций будет финансироваться за счет выпуска долговых обязательств) должны обеспечить привлекательную дивидендную доходность, которая, по оценкам, станет двузначной к 2022г", - призывают не унывать аналитики.

"Газпром Нефть"

"Газпром нефть" добилась от Минфина ряда улучшений налоговых условий, в частности, по Новопортовскому месторождению, а также по ТРИЗ нефтяных оторочек газовых месторождений Ямала, сообщил Янкевич. "Когда мы говорим в целом об эффекте налоговых изменений для "Газпром нефти", он на 90% связан с Новым Портом, и в этом контексте эффект является временным. Он в основном на три года, дальше есть интервенты, которые дадут нам возможность вовлекать новые залежи, в частности, ачимовку", - сказал Янкевич.

По его словам, несмотря на это компания продолжает диалог с Минфином. Как рассказал Дюков, "Газпром нефть" ведет переговоры с Минфином о налоговых стимулах для отрасли, в частности, об ускоренном переводе месторождений Западной Сибири на НДД.

Райффайзенбанк считает, что с повышением ставки НДПИ для Новопортовского месторождения налоговые льготы компании могут сократиться на 60 млрд руб. в 2021 году, что подразумевает сокращение ее EBITDA на 2021г на 14%. "Более того, мы также ожидаем, что капитальные затраты "Газпром нефти" останутся высокими в течение 2020-22 гг., что, по нашим оценкам, сохранит свободные денежные потоки компании в отрицательной зоне до 2023 года. В свою очередь, мы также видим ограниченный потенциал роста дивидендных выплат "Газпром нефти" в период с 2020 г. по 22 г., что должно привести к умеренной дивидендной доходности", - говорится в их обзоре.

"Роснефть"

Отмена льгот для выработанных месторождений с возможностью перехода на НДД коснется около 57 млн тонн добычи нефти "Роснефти", говорится в презентации компании. Отмена льгот по высоковязкой нефти и по экспортной пошлине (замена нулевых/пониженных ставок по НДПИ и экспортной пошлине стандартными с возможностью перехода на НДД) коснется Русского (СВН), Восточно-Мессояхского и Среднеботуобинского месторождений (2-я группа НДД).

Изменение параметров режима НДД предполагает: введение повышающего коэффициента по НДПИ для месторождений 2-й группы, ограничения в отношении исторических убытков, операционных и капитальных затрат, снижающих налогооблагаемую базу. Эта мера коснётся участков с добычей более 27 млн т, в том числе месторождения Приразломное (ХМАО).

Введение льгот по НДПИ (снижение цены отсечения стоимости нефти до $25 для вычета по НДПИ; увеличение срока применения нулевого НДПИ до 16 лет для новых месторождений; предоставление вычета по НДПИ для реализации инвестиционного соглашения) коснется 2 крупных проектов: Ванкорский кластер (средства на строительство инфраструктуры проекта "Восток Ойл") и Приобское месторождение (до 460 млрд руб. (до 2032 г.) на финансирование разработки проекта), сообщила НК.

"Мы прогнозируем, что негативное влияние налоговых изменений налога на финансовые результаты "Роснефти" будет ограниченным (около 3% от EBITDA в 2021г) благодаря новым вычетам по НДПИ, предоставленным компании для Ванкорского кластера и Приобского месторождения. По нашим оценкам, в 2021 году "Роснефть" может получить в общей сложности более 78 млрд руб. (или 6% EBITDA) от вышеуказанных налоговых льгот по НДПИ, что должно компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании в результате изменений в налогообложение режима НДД и отмены льгот для истощенных месторождений и высоковязкой нефти", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Роснефть" в большей степени, чем другие представители сектора, выиграет от пересмотра налогового режима, благодаря которому EBITDA компании увеличится на 8% в 2022-2029 годах", - пишут аналитики Sber CIB. По их мнению, хотя основную часть этой прибыли нужно будет реинвестировать, они ожидают заметного положительного эффекта для дивидендов "Роснефти". "По нашим оценкам, дивидендная доходность компании превысит 10% уже в 2022 году", - прогнозируют эксперты.

Отрасль в целом

Аналитики "ВТБ Капитала" оценивают итоговые налоговые изменения не так драматично, как в начале обсуждения. "Неожиданное и быстрое принятие закона по налогам в отношении нефти в конце сентября негативно сказалось на фундаментальных показателях и настроениях в отношении российских нефтяных компаний, увеличив недооценку их акций. Между тем, мы оцениваем снижение EBITDA всего на $1,7 млрд в 2021 году из-за налоговых изменений, что значительно меньше, чем предполагалось правительством или обществом", - говорится в их ноябрьском обзоре.

По оценкам аналитиков Sber CIB, изменения в налогообложении в 2021 году сократят EBITDA сектора на сумму менее $2 млрд, но в 2024-2025 годах увеличат EBITDA на $2 млрд. При этом, согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, Минфин ожидает, что дополнительные поступления от нефтяного сектора в 2021 году составят $4 млрд, и это значит, что сохраняется риск повышения налогов в будущем, полагают эксперты.

По их расчетам, в итоге "Татнефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" в 2021 году потеряют примерно по $0,5 млрд EBITDA.

Аналитик Vygon Consulting оценивает, что принятые в 2020 г. налоговые изменения предполагают добровольную возможность перехода на НДД еще около 190 млн тонн добычи нефти - выработанные месторождения и "особая формула" таможенной пошлины на нефть.

"Значительной части этих объемов, по нашим оценкам, переход на НДД выгоднее, чем остаться без льгот, несмотря на пересмотр параметров НДД. Надо учитывать, что основное ухудшение здесь произошло за счет увеличения НДПИ в НДД для четырех месторождений. Для выработанных месторождений в НДД, наоборот, предоставляется вычет с 2024 г. Более того, основное свойство НДД - это более гибкий учет экономики проектов. Поэтому часть опций развития месторождений, которые были нерентабельны, в НДД могут быть введены", - полагает Козлова.

По ее словам, ключевым вопросом реформы стало ее влияние не на конкретные проекты, а на операционный денежный поток отрасли. "По нашим оценкам, всего за 2021-2025 гг. операционный денежный поток компаний сократится на 1,15 трлн руб. (без учета налоговых вычетов для отдельных месторождений). Изъятие такого значительного финансового ресурса из отрасли в условиях ОПЕК+ и снижения цен на нефть может повлечь пересмотр инвестиционных программ некоторых компаний и отказ от развития активов", - сказала она.

Козлова также считает, что нужно искать более системные решения - предоставлять стимулы не для отдельных категорий запасов, а для инвестиций и технологий. "Это важно как с точки зрения возможности ускоренного восстановления добычи после завершения сделки ОПЕК+, так и поддержания стабильного уровня в будущем. Так, по результатам инвентаризации запасов 2019 г. объем производства в России при текущих ценах может снизиться на 32% - до 354 млн тонн к 2035 г.", - полагает эксперт.

Помимо налоговых льгот, для отрасли очень важна стабильность налоговых условий. По заверению президента Путина, "что касается изменений в сфере налогообложения в области энергетики, нефтедобычи в данном случае, они у нас произведены, и в ближайшее время мы ничего такого серьезного не планируем".