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Европа в декабре сократила импорт СПГ на рекордные 43%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Европа в 2020 году сократила импорт сжиженного природного газа по отношению к 2019 году на 7% - до 97,194 млрд куб. м, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

В 2019 году импорт СПГ удвоился по отношению к 2018 году - Европа впервые закупила более 100 млрд кубометров (104,64 млрд куб. м), заняв в совокупности первое место среди крупнейших покупателей СПГ.

2020 год начался с привычных уже темпов роста - в январе (33%) и феврале (36%). По мере нарастания ограничительных мер темпы роста убавились кратно, а с июня началось падение, которое к концу года лишь нарастало. В декабре 2020 года импорт СПГ снизился в годовом сравнении на 43%. А в абсолютных цифрах (5,9 млрд куб. м) достиг нового минимума не только для 2020 года, но и за последние более чем два года - с сентября 2018. Особенно удивительна такая динамика для зимнего месяца, когда потребление газа и его импорт по всем каналам только растет.

Экономический кризис

Инерционная отрасль СПГ отреагировала на коронавирусный локдаун с большой задержкой, когда в Азии началось восстановление спроса. В итоге свободные объемы СПГ устремились на Восток за вернувшейся "азиатской премией", оставляя конкурентный европейский рынок. В декабре "азиатская премия" (к примеру, превышение азиатского спотого СПГ-индекса JKM над европейским спотом) превысило 50%.

"В этом и заключается особенность СПГ - крайне медленная, по сравнению с трубопроводным газом, реакция на колебания спроса, более низкая объемная гибкость контрактов, большой удельный вес обязательств "сжижай или плати". Стихийно перенасытив рынок, СПГ привел к его разбалансировке, а вместе с тем и к стремительному обвалу цен", - заметила зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова.

Катар - крупнейший мировой производитель СПГ - к концу года резко сократил поставки в Европу, перенаправив свои грузы в более привлекательную по цене и находящуюся намного ближе логистически Азию. Катарскую нишу на рынке Европы и Соединенного Королевства ринулись занимать США и Россия ("Ямал СПГ" "НОВАТЭКа", Total, CNPC и SRF).

Турция (не входит в статистику Gas Infrastructure Europe) в разгар локдауна имела роскошь покрывать более половины своих потребностей в импортном газе за счет подешевевшего СПГ. Во втором квартале Турция сделала ставку на СПГ и газ из Азербайджана - поставки из России были снижены до технически допустимого уровня, а газопровод из Ирана закрыт на ремонт на долгие три месяца. Однако со второго полугодия поток СПГ в республику вернулся в коридор исторических значений и преимущественно ограничен долгосрочными контрактами.

СПГ Европа

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