Фондовый рынок США вырос в среду, Dow закрылся на рекордном максимуме

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка выросли в среду на фоне возобновившегося оптимизма по поводу вакцины от коронавируса.

Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании. В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

Трейдеры также оценивали перспективы принятия дополнительных стимулирующих мер для поддержки экономики США на фоне пандемии коронавируса.

При этом надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики пока не оправдываются. Лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл накануне заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.

"Хотя мы довольны теми стимулирующими мерами, которые получили, вероятно, нам потребуется дополнительная поддержка, поскольку рост числа заражений коронавирусом может привести к новым региональным локдаунам после праздников", - заявил директор по портфельной стратегии Verdence Capital Advisors Меган Хорнмен, которую цитирует CNBC.

Избранный президент США Джо Байден предупредил, что вакцинация от COVID-19 в Соединенных Штатах отстает от необходимых темпов, и улучшения ситуации с коронавирусом может не быть до марта.

Рынок преимущественно рос в текущем месяце, однако импульс, стимулировавший подъем бирж в ноябре, ослаб на фоне оценки инвесторами противоречивых сигналов о перспективах для экономики, пишет газета The Wall Street Journal.

Прогресс в разработке вакцин от коронавируса и принятие нового пакета стимулирующих мер объемом $900 млрд способствовали улучшению настроений на рынке в последние недели года. Между тем рост числа заражений коронавирусом, появление нового быстро распространяющегося штамма, статистические данные, указывающие на замедление восстановления экономической активности, и споры в Вашингтоне по поводу размера стимулов несколько ограничили оптимизм.

Первый случай заражения новой разновидностью коронавируса, из-за которого ранее были введены жесткие ограничительные меры в Великобритании, выявлен в американском штате Колорадо.

Опубликованные в среду статданные показали, что размер дефицита во внешней торговле товарами США в ноябре достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году. Он увеличился на 5,5% и составил $84,82 млрд по сравнению с $80,42 млрд в октябре, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до $83 млрд, сообщает Trading Economics.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре опустился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Индикатор снизился третий месяц подряд после четырех месяцев роста. Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали снижение индекса на 0,3%. Между тем в годовом выражении индикатор подскочил на 16,4%.

Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. потеряли 1,2%, хотя фармацевтическая компания сообщила, что продолжит испытания "коктейля" из антител для терапии при симптомах COVID-19 на фоне позитивных результатов.

Цена бумаг фармацевтического концерна Pfizer Inc. уменьшилась на 0,8%.

Акции Caterpillar Inc. выросли на 1,9%, поскольку аналитики Baird повысили целевой ориентир цены бумаг компании до $220 c $206.

Бумаги Walt Disney Co. прибавили в цене 2,2%, способствовав росту индекса Dow Jones.

Котировки акций Tesla Inc. повысились на 4,3% после того, как эксперты Wedbush и Credit Suisse спрогнозировали, что компания поставит свыше 180 тыс. электромобилей в четвертом квартале и более 500 тыс. за весь 2020 год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 73,89 пункта (0,24%) и составил 30409,56 пункта, достигнув рекордного максимума.

Standard & Poor's 500 вырос на 5 пунктов (0,13%) - до 3732,04 пункта.

Nasdaq Composite набрал 19,78 пункта (0,15%) и составил 12870 пунктов.