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Британские власти одобрили вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 англо-шведской AstraZeneca, говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В сообщении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. "В соответствии с разрешением рекомендуется введение двух доз вакцины с интервалом в 4-12 недель. Такой режим, использованный в клинических испытаниях, оказался безопасным и эффективным в предотвращении симптоматического течения COVID-19", - отмечается в документе.

Таким образом, по итогам клинических испытаний, не было зафиксировано тяжелых случаев или случаев госпитализации "спустя 14 дней после введения второй дозы".

"Сегодня важный день для миллионов жителей Великобритании, которые получат доступ к новой вакцине. Было доказано, что она эффективна, ее действие хорошо переносят, и она проста в применении", - заявил директор компании Паскаль Сорьо.

Новость об одобрении вакцины приветствовал глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. "Это дань уважения выдающимся британским ученым из Оксфордского университета и AstraZeneca, открытие которых поможет спасти жизни людей во всем мире. Я хочу поблагодарить каждого человека, который был частью этой британской истории успеха", - заявил Хэнкок.

Ранее сообщалось о 90% эффективности этой вакцины в предотвращении заболевания COVID-19.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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