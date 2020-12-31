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Кабмин утвердил новые правила регулирования цен на социально значимые продукты

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило изменения правил госрегулирования цен на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости/

Согласно постановлению кабмина, предельные цены могут устанавливаться на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

Порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен определяют Минэкономразвития совместно с Минсельхозом, подготовка предложений об установлении предельных цен возложена на Минэкономразвития.

Ранее правительство могло устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более. Срок действия ограничений также не мог превышать 90 дней.

Действующий перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, установлен постановлением правительства и включает 24 позиции (мясо, куры, мороженная рыба, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, вермишель и другие).

Ранее в декабре Госдума приняла поправки в закон о торговле, которые наделяют правительство правом устанавливать планку колебания цен на социально значимые продукты питания, при превышении которой возможно введение государственного регулирования цен. Закон передает на уровень правительства установление параметров роста цен, при котором возможно введение предельно допустимых розничных цен.

правительство Минэкономразвития Минсельхоз

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