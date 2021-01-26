ФНС подключилась к контролю за ценами на продукты

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты и начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца 2021 года, рассказал "Коммерсанту" источник в крупной пищевой компании.

Ранее подобные запросы от налоговых инспекций не поступали, подчеркнул собеседник газеты.

Копия запроса, датированная прошлой неделей, есть у редакции. Из приложенной таблицы следует, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

В декабре, утверждая меры по сдерживанию цен на растительное масло и сахар, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС контролировать исполнение заключенных с торговыми сетями соглашений с помощью онлайн-касс. В пресс-службе ФНС на запросы издания не ответили.

В Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", Auchan и другие сети) заявили, что не получали информацию от сетей о подобных запросах. Источник в компании, которая получила запрос, рассказал, что в ответ были предоставлены только данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы компания отказалась, сославшись на коммерческую тайну.

Представитель другого крупного поставщика отметил, что непонятна ответственность за дачу прогноза. Представитель еще одного производителя сказал, что в ответ на запрос был предоставлен налоговый прогноз по динамике цен.

Источник "Коммерсанта" на рынке предположил, что ФНС может запрашивать эти данные, потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины: к примеру, не позволяют понять, была ли установлена скидка. Полученные от участников рынка данные в сочетании с имеющимися инструментами, позволят ФНС измерить наценку торговых сетей, считает он.

Запрос налогового органа не связан с исчислением и уплатой налогов, прокомментировала ситуацию юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, закон не обязывает бизнес предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Юрист допустила, что действия ФНС связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

Представитель крупного производителя продуктов допустил, что опрос может быть подготовкой к расширению списка продуктов, на которые правительство установит предельные цены. Пока цены ограничены на масло и сахар, но замминистра сельского хозяйства Оксана Лут уже сказала, что могут быть ограничены и цены на макаронные изделия.

Зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов отметил, что дать прогноз по динамике цен до конца года сложно, поскольку непредсказуемо могут меняться баланс спроса и предложения и курс валют. Он добавил, что в ситуации с запросами неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек. Кроме того, он напомнил, что прежние попытки госрегулирования цен не давали ощутимых результатов и сопровождались сокращением ассортимента.

Счетная палата в последнем мониторинге также предупредила о рисках возникновения дефицита при распространении ценового регулирования на новые товары. В Минсельхозе ответили, что дефицита не ожидают.