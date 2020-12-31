Ювелиры попросили отложить введение обязательной маркировки изделий

Фото: Reuters

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Гильдия ювелиров России обратилась к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой отложить введение обязательной маркировки ювелирных изделий до 2022 г. Обращение подписали председатель совета Гильдии ювелиров Флун Гумеров и генеральный директор Эдуард Уткин.

По их мнению, маркировка может привести к остановке оборота ювелирной продукции, что чревато существенными убытками и разрывом цепочек для отрасли, которая активно использует кредитное плечо при сравнительно низкой маржинальности бизнеса.

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 г., а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий. Производители ювелирных изделий должны отдать ювелирные изделия в Федеральную пробирную палату (ФПП), где лазерная маркировка будет наноситься на поверхность украшений.

Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей, так как система отслеживания позволит эффективнее выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах, полагает Минфин.

Почему ювелиры против

Ювелиры отмечают, что разработанный Минфином законопроект в рамках создания системы отслеживания получил отрицательное заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия. Отрицательное заключение связано с избыточными административными ограничениями и обязанностями для предпринимателей, а также тем, что законопроект способствует возникновению необоснованных расходов у участников ювелирного рынка.

"Российское ювелирное сообщество в целом поддерживает создание ГИИС ДМДК (система для информации о происхождении и обращении драгметаллов и драгкамней и изделий из них), рассчитывая на то, что система позволит ликвидировать серые зоны на рынке, перекрыть нелегальные каналы поставки и реализации продукции, создав тем самым равные условия ведения предпринимательской деятельности на рынке драгоценных металлов и камней", - говорится в письме.

Но при этом ювелиры настаивают, что нанесение маркировки непосредственно на поверхность ювелирных издели является чрезмерно сложной для внедрения и эксплуатации мерой, излишне затратной и создающей дополнительную нагрузку для предпринимателей.

Руководство Гильдии ювелиров отмечает, что маркировка ювелирных изделий нигде и никогда ранее не применялась, опыт и практика её использования отсутствуют. У розничных торговых сетей возникает необходимость нанесения маркировки на все старые товарные остатки, для чего их надо снять с продажи и отправить в ФПП, оголив тем самым прилавки магазинов. "Увеличиваются сроки опробования и клеймения как произведённой продукции, так и старых товарных остатков. Это означает замораживание оборотного капитала", - говорится также в письме.

Гильдия ювелиров считает подход к ювелирам дискриминационным, а максимальную концентрацию госконтроля за оборотом ювелирных изделий - труднообъяснимой, с учетом того, что все участники рынка состоят на специальном учёте регуляторов (Федеральной пробирной палаты и Федеральной службы по финансовому мониторингу).

"Вместе с тем маркировка предусматривается исключительно для ювелирных изделий, которые в общем рынке драгметаллов и драгкамней занимают лишь 10 %. Все прочие виды товаров (аффинированные драгоценные металлы в гранулах и слитках, драгоценные камни в обработанном и необработанном виде, изделия технического назначения, лом ювелирных изделий, монеты из драгоценных металлов, добытые драгоценные металлы в виде сырья и полуфабрикатов), которые составляют 90% рынка, маркировке не подлежат", - следует из письма.

Руководители Гильдии ювелиров предлагают в течение 2021 г. запустить в эксплуатацию систему отслеживания, маркируя не сами ювелирные изделия, а бирки и другие материальные носители в сопровождении с цифровой фотографией изделия.