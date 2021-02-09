Минфин предложил обнулить импортные пошлины на мелкие бриллианты и цветные драгкамни

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению импортных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карат) сроком на 2 года, сообщается в материалах министерства.

Предложение будет рассматриваться на коллегии ЕЭК 9 февраля.

Как считает Минфин, инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках, создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В материалах отмечается, что пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Предполагается, что разработанная Минфином РФ мера таможенного регулирования "поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности".

В странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карата на территории ЕАЭС нерентабельна, поясняет министерство. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории.

Сейчас ставка ввозной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий.