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Добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизился на 8,6% по сравнению с 2019 годом и составил 512,68 млн тонн, сообщается в оперативной сводке Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса(ЦДУ ТЭК). Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,27 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В декабре 2020 года в России добыто 42,46 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11% ниже показателя декабря 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,04 млн баррелей.

НК "Роснефть" в прошлом году добыла 179,96 млн тонн (в декабре - 15,09 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 73,43 млн тонн (6,01 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 54,75 млн тонн (4,43 млн тонн), "Газпром нефть" - 38,92 млн тонн (3,3 млн тонн), "Татнефть" - 26,01 млн тонн (2,19 млн тонн), "Башнефть" - 12,93 млн тонн (768,5 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 8,04 млн тонн (700,46 тыс. тонн), "Славнефть" - 9,71 млн тонн (605,73 тыс. тонн), "РуссНефть" - 6,4 млн тонн (537,13 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в 2020 году добыли 81,96 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,05 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 18,58 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,62 млн тонн).

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