Добыча нефти в России в январе-феврале снизилась на 11,9%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В России в январе и феврале 2021 года объем добычи нефти и газового конденсата снизился на 11,9% в годовом выражении и составил 81,6 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,14 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В феврале 2021 года в России добыто 38,56 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 13,8% ниже показателя февраля 2020 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,1 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 27,62 млн тонн (в феврале - 13 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 11,62 млн тонн (5,55 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 8,57 млн тонн (4,08 млн тонн), "Газпром нефть" - 6,34 млн тонн (3,04 млн тонн), "Татнефть" - 4,21 млн тонн (2,01 млн тонн), "Башнефть" - 1,71 млн тонн (729,98 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 1,33 млн тонн (639,71 тыс. тонн), "Славнефть" - 1,17 млн тонн (548,04 тыс. тонн), "РуссНефть" - 1,01 млн тонн (482,58 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за два месяца текущего года добыли 13,87 млн тонн нефти и газового конденсата (в феврале - 6,54 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 2,96 млн тонн нефтяного сырья (в феврале - 1,38 млн тонн).