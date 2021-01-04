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Экспорт белорусских нефтепродуктов через РФ может начаться в 2021 г.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России может начаться уже в 2021 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"У нас на сегодняшний день есть свободные морские мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов. И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы выгодны, взаимовыгодны сторонам (РФ и Белоруссии - ИФ), можно было бы с нашими белорусскими коллегами - это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях - загружать в большей степени российские порты. Вот сейчас такая работа ведется на уровне министерств транспорта между нашими странами, а также на уровне хозяйствующих субъектов. Надеюсь, что это будут взаимоприемлемые, взаимовыгодные решения", - сказал вице-премьер.

На вопрос, когда может начаться экспорт белорусских нефтепродуктов через Россию, Новак сказал: "Я думаю, что это вполне возможно, что и в 2021 году могут уже часть объемов каких-то (отгружаться через порты РФ - ИФ) с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, и 2021 год вполне реальные сроки, когда можно начать уже".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Концерн "Белнефтехим" отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год (практически весь объем экспорта белорусских нефтепродуктов морским путем).

В сентябре Новак в статусе главы министерства энергетики пояснял, что в северо-западном кластере РФ есть свободные мощности - порт Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга.

Александр Новак Белоруссия

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