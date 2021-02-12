Договор о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко 15 февраля подпишут соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, сообщил российский Минтранс.

Соглашение предусматривает перевалку более 9,8 млн тонн белорусского мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Договоренности предусматривают заключение контрактов по принципу take-or-pay.

"В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем", - разъяснили в Минтрансе.

Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили Минтрансу, что готовы к перевалке белорусских нефтепродуктов и обещали давать скидки при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов.

Министры также подпишут соглашение о сотрудничестве в области транспортной безопасности. Оно позволит сформировать унифицированный механизм взаимодействия между государствами, обеспечивающий своевременное выявление, предупреждение и пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозках пассажиров и грузов в международном сообщении, а также каботажных автомобильных перевозках грузов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа объявил, что поручил правительству продумать переориентацию всех торговых потоков "с портов Литвы на другие".

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал он тогда, комментируя санкции Литвы и Польши в отношении Белоруссии.

3 сентября тогдашний министр энергетики России Александр Новак после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, нефтепотоков, до последнего времени шедших через Литву. Лукашенко вскоре отметил, что запросил у России схожие условия для перевалки грузов с теми, которые предлагали порты стран Балтии.

К началу декабря российский Минтранс просчитал экономику использования российской инфраструктуры для экспорта белорусских нефтепродуктов.

20 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что портовые компании региона заинтересованы в перевалке белорусских грузов.