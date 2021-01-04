Рынок акций РФ открылся ростом индексов на первых в новом году торгах

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в новом году торгах стартовал с роста цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась к $53 за баррель) на фоне оптимизма в отношении внедрения вакцин от коронавируса; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,9-1,5%, индикаторы превысили рубежи 3300 и 1400 пунктов соответственно.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3317,72 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1408,0 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже растут в пределах 2,1%.

Доллар просел до 74,14 рубля (-0,28 рубля), золото стоит $1927,2 за тройскую унцию (+1,7%).

Подорожали акции "Россетей" (+2,1%), Polymetal (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "ММК" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), банка ВТБ (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "ФСК ЕЭС" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

В новый год мировые рынки входят с оптимизмом

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в новый год мировые рынки входят с оптимизмом. В первые дни года западные фонды, как правило, осваивают годовые лимиты на покупку активов на развивающихся рынках, что поддерживает котировки акций.

В среду, 6 января, Конгресс США будет утверждать результаты голосования выборщиков. Одновременно сторонники Дональда Трампа организовывают демонстрации. В этот же день Трамп представит доказательства подтасовки выборов и вероятно назначит спецпрокурора по расследованию нарушений на выборах. Судебные иски Трампа и его союзников в судах с целью отмены результатов президентских выборов потерпели неудачу, но ввести военное положение Трамп может.

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру исключения из списка трех китайских телекоммуникационных компаний, которые, якобы, имеют военные связи. Министерство торговли Китая заявило, что "такое злоупотребление национальной безопасностью и государственной властью для подавления деятельности китайских фирм не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику". Администрация Трампа усилила жесткую позицию в отношении КНР, и теперь Китай обещает ответные меры. Правда, китайские чиновники считают, что избрание Байдена поможет ослабить напряженность между двумя странами, поэтому меры не будут жесткими.

В прошедшем году наиболее масштабные фискальные стимулы были задействованы в Японии, Канаде, Австралии и США. Очевидными последствиями таких масштабных вливаний в экономику станет резкий роста долговой нагрузки на государственном уровне. Так, медианный уровень долговой нагрузки по отношению к ВВП среди развитых стран составляет 120% - самый высокий уровень со Второй мировой войны. Отсюда рождается недоверие к доллару и евро.

Тем не менее, пока рынки настроены оптимистично. Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 3340 пунктов, от которой наиболее рисковые трейдеры могут попробовать играть на понижение. Техническая поддержка находится на уровне 3170 пунктов. Пока же котировки акций "Магнита", "Газпрома" и многих других эмитентов следуют в рамках восходящих каналов, отмечает Верников.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов в Азии, за исключением Японии (японский Nikkei просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,8%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне оптимизма, связанного с внедрением вакцин от коронавируса, что поддержит восстановление мировой экономики.

Япония просела на фоне известий, что правительство страны рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем временем, власти намерены ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывают начать вакцинацию уже в феврале.

В Китае снижаются акции трех операторов связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении этих бумаг из котировального списка биржи (торги бумагами, попавшими под американские санкции, будут прекращены с 11 января). Об этом сообщила NYSE.

Китайские власти в минувшее воскресенье, 3 января, назвали решение биржи политическим, отметив, что последствия этого шага для компаний будут ограниченными. Минторг США днем ранее заявил, что примет необходимые меры для защиты интересов китайских компаний.

Тем временем, рост деловой активности в промышленном секторе Китая существенно замедлился в декабре 2020 года на фоне ослабления спроса на экспортируемые из страны товары. Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в прошлом месяце опустился до 53 пунктов с ноябрьского уровня в 54,9 пункта, который был максимальным за десять лет. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $52,93 за баррель (+2,2% и +0,3% на торгах 31 декабря), февральская цена WTI - $49,49 за баррель (+2% и +0,3% в минувший четверг).

Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.

Как известно, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник, 4 января. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.