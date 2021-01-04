Акции операторов связи КНР падают на новости о делистинге бумаг с NYSE

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в первый торговый день 2021 года.

Оптимизм, связанный с внедрением вакцин от коронавируса, перевешивает сохраняющиеся опасения в отношении роста заболеваемости COVID-19 по всему миру, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Трейдеры, возможно, несколько опережают события, однако они уверены, что распространение вакцин даст мощный импульс экономике, что серьезно поддержит корпоративные прибыли", - говорит эксперт.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,7%, южнокорейский KOSPI - 2,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225, тем временем, теряет 0,7%. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в столичном регионе из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил также, что правительство намерено ускорить одобрение вакцин от коронавируса и рассчитывает начать вакцинацию уже в феврале.

Акции транспортных компаний и ритейлеров дешевеют на опасениях, что бизнес пострадает в результате новых ограничений. Стоимость бумаг Japan Airlines упала на 3,5%, Fast Retailing - на 1,5%.

Котировки акций трех китайских операторов связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom теряют в цене соответственно 3,3%, 3,8% и 3,7% на торгах в Гонконге после объявления Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) об исключении акций операторов связи из котировального списка биржи. Торги акциями China Mobile, China Telecom и China Unicom, подпадающих под американские санкции, будут прекращены с 11 января, сообщила NYSE.

Китайские власти в минувшее воскресенье, 3 января, назвали решение биржи политическим, отметив, что последствия этого шага для компаний будут ограниченными. Минторг США днем ранее заявил, что примет необходимые меры для защиты интересов китайских компаний.

Тем временем, рост деловой активности в промышленном секторе Китая существенно замедлился в декабре 2020 года на фоне ослабления спроса на экспортируемые из страны товары. Промышленный PMI, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в прошлом месяце опустился до 53 пунктов с ноябрьского уровня в 54,9 пункта, который был максимальным за десять лет. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности.

Австралийский рынок растет в понедельник вслед за котировками акций сырьевых компаний и банков. Стоимость бумаг Fortescue Metals Group подскочила на 5,9%, Newcrest Mining - на 4,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 2%.