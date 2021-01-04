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Миллиардер Карл Айкан продал более половины своей доли в Herbalife

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Известный американский инвестор и миллиардер Карл Айкан продал более половины своей доли в Herbalife Nutrition Ltd., специализирующейся на производстве биодобавок, самой компании.

Айкан, владевший 16% акций Herbalife, продал бумаги компании на сумму порядка $600 млн. В результате ему принадлежит примерно 6%-ная доля Herbalife, стоимость которой составляет $400 млн.

В связи с тем, что доля Айкана в Herbalife существенно уменьшилась, миллиардер освободил пять мест в совете директоров, которые ранее занимали его представители, говорится в пресс-релизе Herbalife.

Айкан, который впервые приобрел акции компании в конце 2012 года, заработал свыше $1 млрд на инвестициях в Herbalife, пишет The Wall Street Journal. Он являлся крупнейшим акционером компании с 2013 года.

Капитализация Herbalife составляет $6,3 млрд. Стоимость акций компании увеличилась на 3% за минувший год, а за последние 10 лет - в семь раз.

Результаты компании в третьем квартале прошедшего года превзошли прогнозы рынка, и ее прогноз предусматривал повышение продаж на 10-20% по итогам всего года.

Herbalife Карл Айкан

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