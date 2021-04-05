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Бывший топ-менеджер GE возглавил инвесткомпанию Карла Айкана

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Инвестор Карл Айкан назначил главой своей компании Icahn Enterprises LP Ариса Кекеджана, который до 2019 года был главным инвестиционным директором американского концерна General Electric (GE).

Кекеджан с 5 апреля будет занимать должности гендиректора и главного операционного директора Icahn Enterprises, заявил Айкан The Wall Street Journal.

CEO компании Кит Коцца и главный финансовый директор Сунг Хван Чо покидают Icahn Enterprises. Они работали в инвестиционной компании с 2004 года и 2006 года соответственно. Их уход связан с нежеланием переезжать в Майами, куда была перенесена штаб-квартира компании.

Icahn Enterprises продолжает поиск нового финдиректора.

Арис Кекеджан занимал различные должности с GE, включая руководство бизнесом компании в Европе и на Ближнем Востоке. Он руководил реорганизацией финансового подразделения GE, а также крупными сделками, включая слияние нефтегазового бизнеса GE с Baker Hughes Co. в 2017 году и объединение GE Transportation и Wabtec Corp. в 2019 году.

Карл Айкан отметил, что опыт Кекеджана в области слияний и поглощений (M&A) будет полезен для проведения сделок с участием портфельных компаний Icahn Enterprises.

Ожидается, что сын Карла Айкана Бретт в будущем сменит его на посту председателя совета директоров Icahn Enterprises.

Icahn Enterprises является публичной компанией. Ее рыночная капитализация с начала года выросла на 8,6% - до $13,3 млрд.

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