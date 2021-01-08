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Apple и Hyundai обсудили возможное сотрудничество по электромобилям

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Apple Inc. и Hyundai Motor Co. обсуждали возможность сотрудничества в сфере выпуска самоуправляемых электромобилей, сообщил в пятницу южнокорейский автопроизводитель.

В заявлении Hyundai отмечается, что переговоры с Apple носили предварительный характер, и никаких решений принято не было.

Позднее Hyundai также сообщила, что получала запросы о возможном сотрудничестве в сфере электромобилей от многих компаний.

Акции южнокорейской компании подорожали на 19% по итогам торгов в пятницу. Стоимость бумаг Apple поднялась на 0,8% в ходе предварительных торгов.

Заявление Hyundai является очередным подтверждением того, что Apple занимается разработкой собственного электромобиля, пишет The Wall Street Journal. Этот проект существует более шести лет, однако официально компания о нем не сообщает.

Apple Hyundai США Южная Корея

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