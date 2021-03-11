Глава Toyota предупредил Apple о многолетних обязательствах при выходе на авторынок

Глава Toyota Motor Акио Тойода Фото: Tom Brenner/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент корпорации Toyota Motor Акио Тойода приветствовал возможный выход Apple Inc. на автомобильный рынок, но предупредил, что компания должна быть готова к долгосрочным обязательствам по отношению к своим клиентам. Он заявил это на пресс-конференции Японской ассоциации производителей автомобилей, которую возглавляет.

"Любой может сделать автомобиль, если для этого есть технологические возможности, но я надеюсь, что они (компания Apple - ИФ) понимают, что, как только это произойдет, они должны быть готовы отвечать перед клиентами и приспосабливаться к различным изменениям в течение 40 лет", - сказал Тойода.

Apple публично не заявляла о своих планах выхода на автомобильный рынок. По данным СМИ, компания начала поиск потенциальных партнеров и изучает возможности для начала производства своего первого автомобиля в 2024 году. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. сообщил в январе, что ведет переговоры с Apple о сотрудничестве в сфере производства беспилотных электромобилей. В феврале Hyundai сообщила, что переговоры не ведутся.

Тойода сказал, что не видит проблемы в том, что Apple будет производить автомобили, но отметил, что автопроизводителям приходится решать многочисленные проблемы, касающиеся производимой продукции, начиная от закупки компонентов для производства и заканчивая утилизацией транспортных средств спустя несколько десятилетий.

"Выход технологических компаний на автомобильный рынок говорит о том, что у индустрии есть будущее и что выбор для потребителей расширится, - отметил Тойода. - Мы приветствуем новые компании, но я не думаю, что со стороны новых игроков будет справедливым сказать: "Нам не нужно сковывать себя обязательствами на 40 лет, а вы, те, кто в отрасли много лет, делайте это"".