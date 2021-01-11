Курс биткойна подскочил за неделю на 37%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна по итогам прошлой недели подскочил примерно на 37%, при этом он впервые поднимался выше отметки $40 тыс. и вплотную приближался к $42 тыс.

Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite за первую полную рабочую неделю нового года увеличились соответственно на 1,5%, 1,6% и 1,4%.

В результате ралли биткойна капитализация всего криптовалютного рынка превзошла уровень в $1 трлн, сообщает MarketWatch.

Между тем в пятницу, 8 января, криптовалюта начала дешеветь, и тенденция сохраняется в понедельник. По данным CoinDesk, курс биткойна сейчас находится на отметке $35,317 тыс., что на 7% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Эксперты JPMorgan Chase полагают, что стоимость криптовалюты может подскочить и до $146 тыс., если биткойн будет выступать как конкурент золоту в качестве "безопасной гавани". В то же время аналитики BofA Global Research предупреждают о том, что резкий рост курса криптовалюты может оказаться неустойчивым.

Новый скачок биткойна в конце прошлого года стал неожиданностью. После того, как "бум" 2017 года утих, криптовалюта вступила в период затяжной депрессии, который продлился до весны 2020 года.

Спрос на биткойн повышался в последние месяцы вместе с ростом аппетита к риску на фоне масштабных вливаний Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущих ожиданий, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Биткойн является потенциальным инструментом хеджирования на случай падения курса доллара. Профессиональные инвесторы стали вкладывать больше средств в биткойн в последнее время, в то время как ралли 2017 года было вызвано спросом розничных инвесторов.

Кроме того, биткойн также стал более доступен розничным инвесторам: PayPal в октябре разрешил торговать рядом криптовалют, присоединившись к Robinhood Markets и Square.