Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:08Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 90 279 044+644 726

Курс биткойна подскочил за неделю на 37%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна по итогам прошлой недели подскочил примерно на 37%, при этом он впервые поднимался выше отметки $40 тыс. и вплотную приближался к $42 тыс.

Для сравнения: американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite за первую полную рабочую неделю нового года увеличились соответственно на 1,5%, 1,6% и 1,4%.

В результате ралли биткойна капитализация всего криптовалютного рынка превзошла уровень в $1 трлн, сообщает MarketWatch.

Между тем в пятницу, 8 января, криптовалюта начала дешеветь, и тенденция сохраняется в понедельник. По данным CoinDesk, курс биткойна сейчас находится на отметке $35,317 тыс., что на 7% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Эксперты JPMorgan Chase полагают, что стоимость криптовалюты может подскочить и до $146 тыс., если биткойн будет выступать как конкурент золоту в качестве "безопасной гавани". В то же время аналитики BofA Global Research предупреждают о том, что резкий рост курса криптовалюты может оказаться неустойчивым.

Новый скачок биткойна в конце прошлого года стал неожиданностью. После того, как "бум" 2017 года утих, криптовалюта вступила в период затяжной депрессии, который продлился до весны 2020 года.

Спрос на биткойн повышался в последние месяцы вместе с ростом аппетита к риску на фоне масштабных вливаний Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущих ожиданий, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Биткойн является потенциальным инструментом хеджирования на случай падения курса доллара. Профессиональные инвесторы стали вкладывать больше средств в биткойн в последнее время, в то время как ралли 2017 года было вызвано спросом розничных инвесторов.

Кроме того, биткойн также стал более доступен розничным инвесторам: PayPal в октябре разрешил торговать рядом криптовалют, присоединившись к Robinhood Markets и Square.

Новости по теме

Новости

Степанов досрочно покинул пост гендиректора "ВСМПО-Ависма"

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Вступили в силу новые правила контроля обращения с наличными

Газ в Европе вырос до $258/тыс. куб. м

За год работы "Турецкого потока" его загрузка выросла в 2,2 раза

Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс.

Нефтяные цены продолжили повышение четвертый день подряд

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Тиньков сократит долю голосов в TCS Group с 84% до 35%

В ФРГ создадут фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

В ФРГ создадут фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

"Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока 2"

"Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');