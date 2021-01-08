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Биткойн накануне впервые преодолел отметку в $40 тыс.

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна в ходе торгов в четверг впервые поднялся выше отметки $40000.

По данным CoinDesk, его рост в ходе торгов достигал 14%, при этом криптовалюта торговалась на 38% выше уровня начала текущего года. Биткойн завершил торги в четверг ростом на 10% - на отметке $39595,92.

В пятницу биткойн торгуется около $38506, что на 2,5% ниже его стоимости на закрытие торгов в четверг.

В последние дни ралли биткойна ускорилось. Его курс впервые превысил $30000 в минувшую субботу, а в среду он преодолел отметки $36000 и $37000.

По словам аналитика Oanda Крэга Эрлама, подобный рост, вызванный "синдромом упущенной выгоды", неустойчив. "Однако он, конечно, может принести небывалый выигрыш", - приводит слова эксперта The Wall Street Journal.

Спрос на биткойн повышался в последние месяцы вместе с ростом аппетита к риску на фоне масштабных вливаний Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущих ожиданий, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Курс биткойна подскочил более чем в 10 раз по сравнению с минимальной мартовской отметкой $3867. Его стоимость выросла вдвое менее чем за месяц - впервые она преодолела уровень $20000 16 декабря. Это был первый рекорд после ралли 2017 года.

Новый скачок биткойна стал неожиданностью, отмечает WSJ. После того, как "бум" 2017 года утих, криптовалюта вступила в период затяжной депрессии, который продлился до весны 2020 года.

В прошлом году некоторые крупные инвесторы заявили, что владеют биткойнами. Криптовалюта также стала боле доступна розничным инвесторам. PayPal Holdings Inc. в октябре разрешил торговать биткойнами, присоединившись Robinhood Markets Inc. и Square.

По словам менеджера хедж-фонда Марка Доу, который ранее работал в министерстве финансов США, биткойн является потенциальным инструментом хеджирования на случай падения курса доллара. Он отметил, что профессиональные инвесторы стали вкладывать больше средств в биткойн, в то время как ралли 2017 года было вызвано спросом розничных инвесторов.

Стоимость биткойнов в обращении выросла до $700 млрд, а капитализация рынка криптовалют - до рекордного $1 трлн, свидетельствуют данные CoinMarketCap. На биткойн и вторую крупнейшую криптовалюту Ether приходится около 85% рынка.

В то же время, некоторые аналитики предупреждают о риске существенной коррекции в ближайшие месяцы. Основатель Celsius Network Алекс Машински считает, что курс биткойна может упасть до $16000-20000 в первом квартале.

Глава Panxora Group Гэвин Смит, в свою очередь, ожидает снижения стоимости биткойна на 25% на фоне фиксации прибыли.

биткойн

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