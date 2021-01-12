Amazon и Walmart предложили клиентам возмещение стоимости товаров вместо их возврата

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американские ритейлеры стали предлагать покупателям оставить себе неподходящий товар вместо того, чтобы оформлять его возврат.

Amazon.com Inc, Walmart Inc. и другие компании прибегают к технологиям искусственного интеллекта, чтобы определить, является ли возврат товара целесообразным с экономической точки зрения.

Как правило, возмещение стоимости покупки обходится компаниям дешевле, чем оформление возврата в случае, если речь идет о бюджетных или крупногабаритных товарах, транспортировка которых обойдется дорого.

Подобный относительно новый подход по примеру Amazon и нескольких других сетей в период пандемии коронавируса начали практиковать и другие компании, так как рост числа онлайн-покупок заставил их пересмотреть процесс осуществления возврата, пишет газета The Wall Street Journal.

Представитель Target Corp. сообщила, что ритейлер возмещает клиентам стоимость покупки и призывает их оставить товар у себя или пожертвовать его на благотворительность в небольшом ряде случаев, когда компания считает, что этот вариант обойдется дешевле, чем оформление возврата.

Количество интернет-заказов, которые были возвращены в 2020 году, взлетело на 70% по сравнению с 2019 годом, согласно данным компании Narvar Inc., которая занимается возвратом товаров ритейлерам.

Общая стоимость возвращенных товаров лишь за прошедший праздничный сезон могла достичь $70,5 млрд - это рост на 73% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, согласно CBRE Group Inc.

United Parcel Service Inc. прогнозирует, что объем возвращенных товаров за неделю, начавшуюся 4 января, увеличился на 23% по сравнению с годом ранее.

FedEx Corp. сообщила, что объем возвращенных товаров достиг рекордных пиков за прошедшие шесть месяцев. Между тем процентная доля заказанных товаров, которые возвращают покупатели, немного меньше нормы, поскольку увеличение объема онлайн-покупок в период пандемии в большой степени связано с заказом товаров первой необходимости, отмечает вице-президент FedEx по маркетингу Райан Келли.

Процесс возврата товара, приобретенного онлайн, может обойтись ритейлерам в $10-20 без учета транспортировки в зависимости от типа товара, говорит Рик Фолк, главный исполнительный директор Locus Robotics, которая использует роботов для автоматизации процесса возврата.

"Возврат в магазин значительно дешевле, поскольку ритейлер может сэкономить на перевозке, которая может достигать 15-20% от стоимости", - отметил он.