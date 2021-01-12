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"Варьеганнефтегаз" покинул группу "Роснефти"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО "Варьеганнефтегаз" исключено из списка аффилированных лиц "Роснефти".

Согласно документу, изменение произошло 29 декабря 2020 года.

Ранее "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными.

"Проведен тщательный анализ активов компании, который показал, что основу бизнеса upstream (деятельность, направленная на разведку и добычу углеводородов из-под земли - ИФ) составляют добывающие месторождения компании, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. Остальные 10% – это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания будет стремиться замещать эти активы более качественными", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Роснефти".

В условиях текущего налогового регулирования, а также в связи с ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и сложившейся эпидемиологической обстановкой, компания работает над повышением эффективности деятельности, снижением операционных и капитальных затрат, напомнили в НК. Так, "Роснефть" приняла решение о продаже на рыночных условиях части активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщил собеседник.

"Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточнил он.

Как сообщалось, в конце прошлого года ООО "ННК-Ойл" Эдуарда Худайнатова стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть" и 9% ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - дочерних предприятий "Роснефти".

"Варьеганнефтегаз" в 2020 году добыл 1,7 млн тонн нефти.

Варьеганнефтегаз Роснефть

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