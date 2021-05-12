Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:20Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

"Роснефть" реорганизовала АО "Оренбургнефть"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - АО "Оренбургнефть" завершило реорганизацию в форме выделения, учредив 100%-е дочернее ООО "Оренбург-нефть", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Оренбург-нефть" было учреждено 30 апреля с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В качестве основного вида деятельности указана "добыча нефти".

Ранее в бухгалтерской отчетности "Оренбургнефти" сообщалось, что процедура реорганизации началась 13 января, завершить ее планировалось во II квартале текущего года.

По данным этой же отчетности, стоимость активов "Оренбургнефти" на конец 2020 года составила 913,2 млрд рублей и выросла за минувший год на 10,2%.

Выручка "Оренбургнефти" в прошлом году сократилась на 32,8% по сравнению с предыдущим годом, до 199,5 млрд рублей, чистая прибыль - в 2 раза, до 36 млрд рублей. Объем добычи нефти составил 12,685 млн тонн, газа - 1,344 млрд кубометров.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" огласил в конце прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Оренбургнефтью" и "Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к продаже. "Самаранефтегаз" также претерпел реорганизацию, итогом которой стало учреждение ООО "Самаранефть".

Решения о реорганизации "Самаранефтегаза" и "Оренбургнефти" были приняты в конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть "хвостовых" активов - "Варьеганнефтегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-Северная нефть" - "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.

Роснефть Оренбургнефть ННК Самаранефтегаз

Новости по теме

Новости

Привитым от COVID предложили начислять бонусы у авиакомпаний и в такси

Премьер РФ объяснил рост цен на продукты жадностью торговых сетей

Владелец "Уралхима" Мазепин лично возглавил компанию

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Индекс Dow Jones пережил худший день с февраля

Цена на газ в Европе подошла вплотную к январскому максимуму

HeadHunter инвестировал в портал с отзывами о работодателях Dream Job

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Госдума ратифицировала денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');