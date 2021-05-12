"Роснефть" реорганизовала АО "Оренбургнефть"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - АО "Оренбургнефть" завершило реорганизацию в форме выделения, учредив 100%-е дочернее ООО "Оренбург-нефть", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "Оренбург-нефть" было учреждено 30 апреля с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В качестве основного вида деятельности указана "добыча нефти".

Ранее в бухгалтерской отчетности "Оренбургнефти" сообщалось, что процедура реорганизации началась 13 января, завершить ее планировалось во II квартале текущего года.

По данным этой же отчетности, стоимость активов "Оренбургнефти" на конец 2020 года составила 913,2 млрд рублей и выросла за минувший год на 10,2%.

Выручка "Оренбургнефти" в прошлом году сократилась на 32,8% по сравнению с предыдущим годом, до 199,5 млрд рублей, чистая прибыль - в 2 раза, до 36 млрд рублей. Объем добычи нефти составил 12,685 млн тонн, газа - 1,344 млрд кубометров.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" огласил в конце прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Оренбургнефтью" и "Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к продаже. "Самаранефтегаз" также претерпел реорганизацию, итогом которой стало учреждение ООО "Самаранефть".

Решения о реорганизации "Самаранефтегаза" и "Оренбургнефти" были приняты в конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть "хвостовых" активов - "Варьеганнефтегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-Северная нефть" - "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.