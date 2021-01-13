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Цены на подсолнечное масло продолжили рост и в условиях их регулирования

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на сахар и подсолнечное масло, которые стали в РФ предметом регулирования, нацеленного на их снижение, пока демонстрируют противоположную динамику: сахар дешевеет, подсолнечное масло продолжает дорожать, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Так, с 1 по 11 января цены на подсолнечное масло повысились на 0,1%. Причем в 14 регионах рост составил 1,1-5,3%, в 24 - 0,1-1%. В 9 регионах цены не изменились, в 29 - снизились на 0,1-1,5%, в 9 - на 1,6-3,1%.

Сахар-песок за этот период подешевел на 0,7%. В 12 регионах снижение цен составило 1,6-3,8%, в 56 - 0,1-1,5%. В 9 регионах цены выросли на 0,1-6,7%, в восьми - не изменились.

Как сообщалось, цены на эти продукты регулируются соглашениями, которые 16 декабря 2020 года были подписаны между производителями и ритейлерами. Согласно этим документам, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно.

Как сообщает Минпромторг, к каждому из соглашений уже присоединилось почти по 7 тыс. участников рынка.

Цены на другие продукты

По данным Росстата, продолжают дорожать яйца, которые стали лидером роста цен на продовольствие в декабре. С 1 по 11 января цены на них повысились на 0,3%, в том числе в 35 регионах - на 0,1-2,4%, в 10 - на 2,5-7,6%. В 4 регионах цены не изменились, в 21 - снизились на 0,1-1%, в 15 - на 1,1-4,1%.

Как пояснял ранее Минсельхоз, рост цен на яйца связан с сезонными факторами, а также с подорожанием зерна и масличных культур.

Росстат также сообщил, что цены на мясо кур в начале года выросли на 0,7%, на мясные консервы для детского питания, водку - на 0,6%, стерилизованное молоко - на 0,5%, на мороженую рыбу, печенье - на 0,4%. На рынке круп рис подорожал на 0,1%, гречка - на 0,2%, в то же время пшено подешевело на 0,4%.

Плодоовощная продукция подорожала на 2,4%, в том числе помидоры - на 7,7%, морковь - на 3,4%, картофель - на 2,7%, репчатый лук - на 2,6%, огурцы - на 2,5%.

Цены на говядину, сосиски, сардельки, мясные консервы, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия, вермишель не изменились.

Росстат

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