У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Поставщики начали отказывать в покупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам мелким и средним торговым сетям, узнал "Коммерсантъ". Источники в ритейле жалуются на начавшиеся сложности, поставщики уверяют, что работают в рамках договоренностей.

В декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг подписали с некоторыми производителями и сетями соглашения о предельной отпускной цене на масло в 95 рублей за литр, а предельной розничной - 110 рублей за литр. Для сахара предельные цены установлены в 36 и 46 рублей за килограмм соответственно.

Источник в розничной компании рассказал газете, что производители либо отказываются продавать продукцию некоторым ритейлерам на таких условиях, либо игнорируют запросы. Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил эти проблемы. По его словам, небольшие и средние сети, а также несетевые магазины покупали масло и сахар у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Этот ритейл попытался перейти на закупки у заводов напрямую, но производители в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми клиентами готовы работать только после заключения договора поставки, объяснил Шадрин.

Небольшие сети не могут закупить у поставщиков напрямую достаточные объемы, чтобы производителей заинтересовала поставка им товаров по ценам федеральной розницы, объяснил источник "Коммерсанта" на рынке.

В частности, совладелец петербургской сети "Реалъ" Александр Мышинский рассказал, что группа "Русагро" готова продать его компании по установленной цене только 30 тонн сахара в квартал, что в пять раз меньше потребности сети. Остальное поставщик предлагает продать в формате по 43,5 рублей за 1 кг в упаковке с доставкой.

В Metro, Auchan и X5 Retail Group заявили, что не сталкивались с проблемами в поставках масла и сахара по фиксированным ценам.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов говорит, что группа отгружает клиентам сахар не меньше, чем в прошлом квартале, как и написано в соглашении. Председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин заверил, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства, но отметил рост спроса со стороны сервисных компаний, которые стремятся закупить сахар по зафиксированной цене для хранения и продажи после окончания срока действия соглашения.

В ГК "Эфко" (марки масла "Слобода", Altero) завили, что всем партнерам, с которыми заключены контракты, масло отгружается в штатном режиме. Рафинированное подсолнечное масло продается за 95 рублей за литр на условии самовывоза с завода. Иначе к цене добавляется стоимость транспортировки.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров назвал ожидаемыми сложности мелкой розницы. У крупных сетей есть свои распределительные центры и сильная логистика, тогда как небольшие ритейлеры могут понести большие расходы на доставку товаров в магазины. Раньше этим занимались дистрибуторы, которых в заключенных соглашениях не учли, а у производителей нет возможностей обеспечить желаемые цены для прямой работы с небольшой розницей, объяснил аналитик.