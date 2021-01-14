В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе дискуссии о налоговой политике в рамках Гайдаровского форума обратился к замминистра с вопросом, нет ли ощущения, что без снижения налоговой нагрузки невозможно решать экономические проблемы, вопросы стимулирования экономического развития.

"Тогда надо говорить, есть ли потенциал у государства к такой стимулирующей налоговой политике. На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки, а для серьезных стимулирующих мер нужно именно существенное снижение, такого потенциала у государства просто нет", - ответил Сазанов. Он отметил также, что в сравнении с другими странами уровень фискальной нагрузки в РФ "далек от запредельного".

Макаров в свою очередь обратил внимание на остатки бюджетных средств в размере около 1 трлн рублей, которые вновь переносятся на следующий год, так как не были израсходованы в текущем: "Если остается триллион свободных денег, может быть, это и есть тот потенциал, чтобы снизить налоговую нагрузку в тех сферах, которые могли бы стать локомотивами роста?".

"Проблема в том, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или на два, это должна быть системная долгосрочная мера. Если мы говорим о долгосрочном потенциале у государства по снижению налоговой нагрузки, такого долгосрочного потенциала нет. Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными. И мы должны понимать, что под эти фискальные меры стимулирующего характера у нас есть долгосрочный источник. Таких долгосрочных источников я сейчас не вижу", - возразил Сазанов.

По его словам, налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот. "Надо провести оценку эффективности уже предоставленных налоговых льгот, в первую очередь, которые носят инвестиционный характер, социальные налоговые льготы трогать не имеет смысла. Повышать эффективность за счет требования определенных обязательств от налогоплательщиков, либо отменять неэффективные льготы и перенаправлять эти ресурсы в те отрасли экономики, которые больше в этом нуждаются", - пояснил он.

Также одним из направлений будет проработка налогообложения цифровых услуг. "Большие потрясения, войны приводили к появлению новых налогов. У нас сейчас идет война с коронавирусом, и весь мир к этому подходит, конечно, надо что-то делать с цифровыми услугами и цифровым налогом", - сказал замминистра.