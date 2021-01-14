Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

Акции Carrefour упали из-за сопротивления властей Франции сделке с Couche-Tard

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Акции французского владельца супермаркетов Carrefour SA дешевеют на торгах в четверг на новостях о том, что власти Франции выступают против сделки по объединению компании с канадским ритейлером Alimentation Couche-Tard Inc.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал в ходе телевизионного интервью, что на карту поставлен "продовольственный суверенитет" страны. Он отметил, что "с первого взгляда" не поддерживает сделку.

Акции Carrefour в ходе торгов в Париже в четверг теряют в цене 5,1%.

Carrefour и Couche-Tard накануне подтвердили, что начали предварительные переговоры о потенциальном слиянии. В сообщении Carrefour говорится, что Couche-Tard сделала предложение "в дружеской манере" и что переговоры являются "очень предварительными".

В свою очередь, канадский ритейлер сообщил, что условия сделки являются предметом обсуждений и еще не согласованы. В сообщении компании говорится, что переговоры не обязательно приведут к соглашению или сделке.

Carrefour - один из крупнейших в мире продуктовых ритейлеров. Его сеть насчитывает около 12,3 тыс. магазинов более чем в 30 странах. В 2019 году компания получила валовую выручку в размере 80,7 млрд евро.

Couche-Tard является лидером в своем сегменте в Канаде и крупнейшим независимым оператором универмагов в США по количеству управляемых магазинов. По состоянию на 11 октября 2020 года, сеть Couche-Tard включала 9,261 тыс. магазинов в Северной Америке. Оператор также широко представлен в Европе и ряде других стран.

Франция Carrefour Couche-Tard

Новости

Реальный эффективный курс рубля в 2020 году снизился на 14%

РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу

РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу

Евро опустился до 89 руб. впервые с 17 декабря

Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Wildberries вышел на рынок Германии

Экономический кризис

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

У ритейла начались проблемы с поставками подсолнечного масла и сахара

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');