Акции Carrefour упали из-за сопротивления властей Франции сделке с Couche-Tard

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Акции французского владельца супермаркетов Carrefour SA дешевеют на торгах в четверг на новостях о том, что власти Франции выступают против сделки по объединению компании с канадским ритейлером Alimentation Couche-Tard Inc.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал в ходе телевизионного интервью, что на карту поставлен "продовольственный суверенитет" страны. Он отметил, что "с первого взгляда" не поддерживает сделку.

Акции Carrefour в ходе торгов в Париже в четверг теряют в цене 5,1%.

Carrefour и Couche-Tard накануне подтвердили, что начали предварительные переговоры о потенциальном слиянии. В сообщении Carrefour говорится, что Couche-Tard сделала предложение "в дружеской манере" и что переговоры являются "очень предварительными".

В свою очередь, канадский ритейлер сообщил, что условия сделки являются предметом обсуждений и еще не согласованы. В сообщении компании говорится, что переговоры не обязательно приведут к соглашению или сделке.

Carrefour - один из крупнейших в мире продуктовых ритейлеров. Его сеть насчитывает около 12,3 тыс. магазинов более чем в 30 странах. В 2019 году компания получила валовую выручку в размере 80,7 млрд евро.

Couche-Tard является лидером в своем сегменте в Канаде и крупнейшим независимым оператором универмагов в США по количеству управляемых магазинов. По состоянию на 11 октября 2020 года, сеть Couche-Tard включала 9,261 тыс. магазинов в Северной Америке. Оператор также широко представлен в Европе и ряде других стран.