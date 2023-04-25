Ритейлер Carrefour увеличил квартальные продажи на 13%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года французский ритейлер Carrefour SA увеличил продажи на 13% в годовом исчислении, до 22,07 млрд евро, сообщила пресс-служба компании.

Рост сопоставимых продаж (LfL) составил 12,3%.

В том числе сопоставимые продажи во Франции повысились на 7,1% (до 10,216 млрд евро), в остальной Европе - на 8,8% (до 6,011 млрд евро).

В Латинской Америке показатель подскочил на 26% (до 5,843 млрд евро), включая подъем на 5,7% в Бразилии благодаря консолидации результатов Grupo BIG.

За последние три месяца капитализация Carrefour выросла на 7,2% (до 13,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,8%.