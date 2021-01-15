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США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США включили производителя потребительской электроники Xiaomi Corp., Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и еще семь китайских компаний в "черный список", пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, Штаты расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа.

Американские депозитарные расписки Xiaomi торгуются в США на внебиржевом рынке. Их котировки упали на 9,4% в четверг. Рыночная стоимость компании на бирже Гонконга за год подскочила в 2,7 раза и сейчас составляет около $107 млрд, по данным FactSet.

На этой неделе WSJ сообщал о том, что американские чиновники обсуждают расширение "черного списка" и могут включить в него Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd. Однако правительство страны решило не включать эти компании в список после совещания во вторник, 12 января, сообщили осведомленные источники. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против таких крупных компаний дестабилизируют рынок и приведут к негативным экономическим последствиям. Alibaba и Tencent являются крупнейшими по капитализации китайскими публичными компаниями.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американскими розничными и институциональными инвесторами владеть акциями китайских компаний, которые, по данным Белого дома, имеют отношение к оборонному сектору и спецслужбам КНР. В декабре "черный список" был расширен и включал 35 компаний. У инвесторов есть год, чтобы продать активы, которые принадлежат им в этих компаниях.

Xiaomi Китай США

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