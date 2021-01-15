Российские биржевые индексы снизились в пределах 0,4%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу снижением цен blue chips в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры: цена Brent откатилась ниже $56 за баррель.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 3482,48 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4%, до 1494,62 пункта. Цены большинства "голубых фишек" снизились в пределах 1,2%.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,2%), Сбербанка (-1% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), банка ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Россетей" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает утром в пятницу коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Объявленные Джо Байденом меры поддержки экономики США предполагают возможность увеличения налоговой нагрузки для части компаний, для принятия некоторых из мер потребуются голоса сенаторов-республиканцев - так или иначе, выступление избранного президента стало поводом к приостановке роста на рынках акций в целом.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: сырьевые контракты под давлением опасений падения спроса в Китае на фоне расширения карантинных зон, азиатские индексы снижаются, реагируя на включение США китайской Xiaomi в "черный список" компаний, связанных с вооруженными силами. Доллар проигнорировал планы избранного президента Джо Байдена по "спасению Америки" за $1,9 трлн. Председатель ФРС Джером Пауэлл не смог убедить рынок в том, что регулятор увеличит количественную программу для финансирования бюджетных расходов США.

Основной целью пакета помощи является поддержка семей и компаний до тех пор, пока не будет проведена массовая вакцинация. План включает в себя такие меры, как прямые выплаты американцам до $1400, увеличение дополнительных выплат потерявшим работу до $400 в неделю, увеличение минимальной оплаты труда до $15 в час, продление моратория на юридическую ответственность и банкротство бизнеса, выплаты $350 млрд администрациям штатов и местным властям, $170 млрд - школам и высшим учебным заведениям, $50 млрд - на проведение тестирования на COVID-19 и $20 млрд - на проведение национальной компании вакцинации вместе со штатами и местными администрациями. В феврале будет озвучен второй пакет стимулов, который направлен на достижение долгосрочных целей создания рабочих мест, реформирование инфраструктуры, борьбы с изменением климата и продвижение расового равенства, отмечает аналитик.

В США в четверг индексы акций по итогам торгов снизились на 0,03-0,4% после достижения сессионных рекордов, инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Тем временем большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

Американская экономика вырастет на 4,3% в 2021 году на фоне постепенного выхода страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствует средний прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

Январский прогноз существенно лучше результатов аналогичного опроса, проведенного WSJ в четвертом квартале (+3,7%). Улучшение настроя экономистов связано с появлением вакцин от COVID-19, а также надеждами на увеличение объемов бюджетного стимулирования в результате прихода в Белый дом администрации Байдена.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

На нефтяном рынке цены снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена; стоимость Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов российского рынка акций в четверг.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 1,2%, до $55,74 за баррель (+0,6% в четверг), февральские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9%, до $53,09 за баррель (+1,3% в четверг).

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.