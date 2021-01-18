Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:33Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 95 042 229+546 826

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen) в субботу, 16 января, закрыли сделку по слиянию, в результате которого был создан один из крупнейших автопроизводителей в мире - Stellantis NV.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, торги акциями компании под тикером "STLA" начнутся в Париже и Милане 18 января, в Нью-Йорке - 19 января.

Согласно данным за 2019 год, компания является третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж, пишет The Wall Street Journal. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла более $51 млрд на закрытие торгов в пятницу.

PSA и FCA договорились о слиянии в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании скорректировали условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. Акционеры PSA и FCA одобрили слияние в начале января текущего года.

Объединенную компанию возглавил Карлос Таварес, который ранее являлся генеральным директором PSA. Как отмечает WSJ, одной из основных задач Тавареса является интеграция производства двух компаний, имеющих около 50 заводов в мире. По данным LMC Automotive, многие предприятия имеют низкую степень загрузки производственных мощностей.

Помимо этого, главе Stellantis предстоит укрепить позиции компании в Китае, где доля FCA и PSA вместе взятых составляла в прошлом году менее 1% от общих продаж, а также решить проблему убыточности операций Fiat Chrysler в Европе.

Stellantis сталкивается с необходимостью инвестировать в разработку электромобилей, чтобы не отставать от других представителей отрасли, включая General Motors Co., которая планирует потратить $27 млрд до 2025 года на производство электрических и самоуправляемых автомобилей.

Stellantis рассчитывает направить на развитие новых технологий значительную часть средств, сэкономленных благодаря слиянию. Ожидается, что экономия будет составлять $6 млрд в год. Однако сначала автопроизводителю необходимо решить проблему дублирования производственных операций и модельного ряда, при этом не закрывая заводы и не отказываясь от брендов, как обещало руководство объединившихся компаний. По мнению аналитиков, эта задача может оказаться непростой в условиях снижения спроса из-за пандемии.

Fiat Chrysler Automobiles PSA Group Stellantis

Новости
Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Экономический кризис

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');