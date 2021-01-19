Физлица смогут удаленно стать клиентами Сбербанка в конце 2021 г.

Для этого нужно будет предоставить свои биометрические данные

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Физлица смогут удаленно стать клиентами Сбербанка с использованием данных государственной Единой биометрической системы (ЕБС) в конце 2021 года, сообщила журналистам через пресс-службу директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.

"Физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись ЕСИА (Госуслуги - ИФ) и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом Сбера без посещения офиса банка. Опция будет доступна на сайте sberbank.ru или в приложении "Сбербанк Онлайн", - отметила Левина. По ее словам, для использования новой опции нужно будет авторизоваться с помощью логина и пароля Госуслуг и затем пройти аутентификацию с помощью ЕБС. Далее клиент сможет воспользоваться рядом продуктов и сервисов Сбербанка.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении использования ЕБС. Закон предусматривает, что банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения удаленной идентификации.

Также принятый закон расширяет перечень операций, которые банки могут проводить без личного присутствия клиента с помощью этой системы. Ранее этими операциями были открытие счета, переводы, получение кредита. С 1 января 2021 года было разрешено проводить все банковские операции с физлицами и юридическими лицами.

Кроме того, закон содержит норму, которая позволяет использовать для идентификации коммерческие биометрические системы (КБС), ранее против такой нормы выступал ЦБ. У Сбербанка есть своя биометрическая система, данные для которой собираются у действующих клиентов.