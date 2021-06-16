Дума предложила уточнить требования к оператору единой биометрической системы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который корректирует требования к компаниям, которые могут выполнять функции оператора Единой биометрической системы (ЕБС) в России.

Поправки были внесены в законопроект №1175409-7.

Согласно действующему законодательству, функции оператора ЕБС возлагаются правительством на оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей субъектов РФ. Постановлением правительства с 30 июня 2018 г. функции оператора возложены на ПАО "Ростелеком".

Одобренный во втором чтении депутатами законопроект предлагает убрать в законе привязку к наличию сетей связи на территории РФ. Предлагается установить, что оператором ЕБС может быть определенная правительством РФ организация, которая соответствует трем требованиям: является российским юридическим лицом; является владельцем технических средств, предназначенных для обработки информации, содержащейся в ЕБС; имеет исключительное право на программу, обеспечивающую функционирование ЕБС и обработку содержащейся в ней информации.

Единая биометрическая система была запущена с 1 июля 2018 года. Она позволяет клиентам – физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. Наряду с ЕБС многие крупные банки (среди которых и Сбербанк) внедряют собственные коммерческие биометрические системы. Они отличаются от ЕБС подходами к безопасности, объемом накопленных данных.

В декабре 2020 года Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении использования ЕБС. Он предусматривает, что биометрию можно будет сдать в МФЦ. Закон также позволяет использовать коммерческие биометрические системы для идентификации и аутентификации.