Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 555 533+509 899

МЭА оценило исполнение Россией сделки ОПЕК+ в декабре в 93%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сделка сокращения добычи нефти в декабре исполнялась Россией на 93% по сравнению с 96% в ноябре, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В целом договоренности исполнялись странами ОПЕК+ на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 93%.

МЭА ожидает, что после падения на рекордные 6,6 млн б/с в 2020 году мировые поставки нефти в этом году должны вырасти более чем на 1 млн б/с, причем ОПЕК+ будет драйвером этого роста. "Есть также возможности для более высоких темпов роста, учитывая наши ожидания дальнейшего улучшения спроса во втором полугодии 2021 года. После удержания на уровне 92,8 млн б/с в декабре мировое предложение растет в этом месяце благодаря увеличению предложения со стороны ОПЕК+ в январе", - отмечает агентство.

МЭА

Новости

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');