МЭА оценило исполнение Россией сделки ОПЕК+ в декабре в 93%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сделка сокращения добычи нефти в декабре исполнялась Россией на 93% по сравнению с 96% в ноябре, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В целом договоренности исполнялись странами ОПЕК+ на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце. При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 93%.

МЭА ожидает, что после падения на рекордные 6,6 млн б/с в 2020 году мировые поставки нефти в этом году должны вырасти более чем на 1 млн б/с, причем ОПЕК+ будет драйвером этого роста. "Есть также возможности для более высоких темпов роста, учитывая наши ожидания дальнейшего улучшения спроса во втором полугодии 2021 года. После удержания на уровне 92,8 млн б/с в декабре мировое предложение растет в этом месяце благодаря увеличению предложения со стороны ОПЕК+ в январе", - отмечает агентство.