Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 555 533+509 899

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тысяч баррелей в сутки, до 5,5 млн б/с.

Экономический кризис

"Ожидается, что мировой спрос на нефть восстановится на 5,5 млн баррелей в сутки до 96,6 млн баррелей в сутки в 2021 году после беспрецедентного обвала на 8,8 млн баррелей в сутки в 2020 году. На данный момент возрастание случаев заболевания COVID-19 замедляет отскок, но широко применяемые усилия по вакцинации и ускорение экономической активности, как ожидается, стимулируют более сильный рост во второй половине года", - говорится в ежемесячном отчете агентства.

"Потребуется больше времени, чтобы спрос на нефть полностью восстановился, поскольку возобновившиеся локдауны в ряде стран оказывают давление на продажи топлива. Это привело к тому, что мы пересмотрели наш прогноз мирового спроса на нефть на 0,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2021 года и на 0,3 млн баррелей в сутки в целом на 2021 год", - уточняет МЭА.

При этом оно сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн б/с.

МЭА ожидает, что для стран ОЭСР в Азии и Океании спрос после сокращения на 680 тыс. б/с в 2020 году восстановится только на 275 тыс. б/с в 2021 году. В Китае, по оценкам агентства, спрос должен вырасти на 745 тыс. б/с, до 14,6 млн б/с. Спрос в Индии в целом по 2020 году должен снизиться на 450 тыс. б/с, а затем увеличиться на 380 тыс. б/с в 2021 году. "Этот прогноз предполагает, что распространение случаев заболевания COVID в Индии остается под контролем", - подчеркивается в отчете.

Предполагая, что исполнение последнего соглашения о снижении добычи нефти ОПЕК+ достигнет 100%, мировые запасы нефти могут сократиться на 1,1 млн б/с, или на 100 млн барр. в первом квартале текущего года, потенциалом гораздо более резкого снижения во второй половине года по мере укрепления спроса, отмечается в отчете.

МЭА сообщает, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре снижались четвертый месяц подряд - на 23,6 млн баррелей (0,79 млн б/с), до 3,108 млрд баррелей. Запасы достигли пика в июле (3,221 трлн баррелей) и снизились в среднем на 0,93 млн баррелей в сутки в течение ноября и еще больше на 1,44 млн б/с в декабре (по предварительным данным из США, Японии и Европы).

Предварительные данные показывают, что в декабре 2020 года запасы нефти в США снизились на 7,9 млн баррелей за месяц благодаря сезонному тренду. Общие запасы нефтепродуктов в США снизились на 12 млн баррелей.

Хроника 27 января 2020 года – 19 января 2021 годаЭкономический кризис
МЭА коронавирус Азия ОЭСР Индия Китай США

Новости по теме

Новости

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');