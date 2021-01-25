Добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 9,3%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти (без конденсата) в России в 2020 году составила 478 млн т, что на 9,3% меньше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

С 2020 года добыча конденсата не учитывается в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Ранее ЦДУ ТЭК отчиталось, что по итогам прошлого года добыча нефти с конденсатом в РФ упала на 8,6% - до 512,68 млн т. По данным Росстата, этот показатель составил 512 млн т.

Добыча нефти в декабре, сообщил Росстат, составила 39,1 млн т, сократившись на 12,6% по сравнению с декабрем 2019 года. По сравнению с ноябрем нефти выкачано на 3,1% больше.

В декабре 2020 года в России добыто 42,46 млн тонн нефти с конденсатом, таким образом, производство конденсата составило 3,36 млн т.

Статистика ЦДУ ТЭК по конденсату, запаздывающая на месяц, показывает, что за 11 месяцев производство конденсата составило 33 млн т, таким образом, если бы динамика его выпуска в декабре сохранилась, то в РФ было бы произведено 36,2 млн т, и статистика итоговой добычи нефти окажется чуть ниже - ближе к 476,5 млн т.