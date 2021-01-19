В ФРГ создан фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Фонд для обхода санкций против "Северного потока 2" официально создан, сообщил министр экономики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель.

"Таким образом, фонд основан и живет теперь собственной жизнью", - сказал он изданию Schweriner Volkszeitung.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.

Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока 2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.