Bild сообщила об отказе немецкой Bilfinger SE от участия в "Северном потоке 2"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2" из-за опасения американских санкций, это Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, сообщает во вторник газета Bild.

Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2". Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

"Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", - отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2". Уже введен пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.