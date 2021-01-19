FedEx сократит до 6,3 тысяч сотрудников в Европе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, намерена сократить от 5,5 тысяч до 6,3 тысяч рабочих мест в Европе в рамках завершения интеграции TNT Express.

Увольнения затронут как операционный персонал, так и сотрудников бэк-офиса.

Расходы на сокращение штата ожидаются в диапазоне от $300 млн до $575 млн, сообщает MarketWatch. Между тем оно позволит снизить расходы компании на $275-350 млн в год.

Рыночная стоимость FedEx за последние три месяца упали на 9,2%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 10% за этот период.

Котировки акций компании в ходе торгов во вторник растут на 0,6%.