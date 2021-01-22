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"Газпром" в 2021 году увеличит финансирование "Силы Сибири" в четыре раза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2021 году увеличит финансирование строительства газопровода "Сила Сибири" суммарно почти в четыре раза - до 192 млрд рублей с 55 млрд рублей в 2020 году, следует из раскрытых компанией данных.

В том числе, финансирование строительства первой очереди магистрали - от Чаяндинского месторождения в Якутии до китайской границы вблизи Благовещенска - увеличено до 79,755 млрд рублей с 31,259 млрд рублей в прошлом году.

Расходы на стройку второй очереди "Силы Сибири" от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаянды увеличены до 111,756 млрд рублей (все это на строительство линейной части) с 23,499 млрд рублей.

"Сила Сибири" подала первый газ в Китай больше года назад, первые пять лет работы магистрали составляет период наращивания поставок, в ходе которого продолжается строительство и ввод в эксплуатацию объектов добычи и транспорта, необходимых для обеспечения требуемого уровня экспорта.

Ассигнования на расширение магистрали "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" составят 33,175 млрд рублей после 23,865 млрд рублей годом ранее.

Расходы на ремонт объектов газотранспортной системы увеличиваются до 20,3 млрд рублей с 17,958 млрд рублей в предыдущем году.

Газпром Сила Сибири

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