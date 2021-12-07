Кремль интересуется, будет ли "Газпром" достраивать "Силу Сибири" до Хабаровска

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ вместе с "Газпромом" должно проработать вопрос целесообразности реализации проекта строительства перемычки между магистральным газопроводом "Сила Сибири" и магистральным газопроводом "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".

Как говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития ТЭК 6 октября, с которым ознакомился "Интерфакс", доклад по этому вопросу должен быть готов уже 14 января.

В разработанной "Газпромом" Восточной газовой программе газопровод из Якутии действительно должен был дойти через Еврейский АО до Хабаровска, а затем до Владивостока (однако в тех же планах во Владивостоке предусматривалось строительство крупнотоннажного завода СПГ на 10-15 млн тонн). "Газпром" включал информацию о возможности строительства этого участка (его протяженность составляет около 700 км) в свои презентации, посвященные Восточной газовой программе, до 2014 года.

Позднее в них отдельно указывалась "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".