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Средние цены на топливо в Москве продолжили расти

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Средние цены на бензин на московских АЗС продолжают рост, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На прошлой неделе ассоциация зафиксировала изменение цен за сутки с 18 на 19 января: тогда бензины в среднем подорожал на 5 копеек, а дизтопливо - на 4 копейки. Рост цен продолжился и в последующие дни.

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В итоге, по состоянию на 25 января по сравнению с 19 января дизтопливо подорожало на 6 копеек, до 48,43 руб./л, Аи-95 - также на 6 копеек, до 48,76 руб./л. Бензин Аи-92 подорожал на 5 копеек, до 44,18 руб./л.

Рост цен наблюдался в основном на независимых заправках ("НефтьМагистраль", "ЕКА", "Транс АЗС"). Также стоимость топлива повышалась на АЗС Shell и "Газпром нефти".

Как сообщалось, топливо стало дорожать на заправках столицы с середины ноября 2020 года после долгого затишья, до конца декабря темпы роста цен ускорялись. В период с 28 декабря по 31 декабря средние цены на Аи-92 подскочили на 26 копеек, Аи-95 - на 38 копеек, дизтопливо подорожало на 10 копеек. В первые дни нового года рост цен замедлился, но к середине января возобновился.

Москва бензин

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