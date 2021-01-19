Бензин снова начал дорожать на АЗС по всей России

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин после недолгого затишья снова пошли вверх на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошедшей неделе (10-17 января) топливо дорожало во всех округах России. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области - на 30 копеек за неделю. В остальных регионах рост составлял до 24 копеек.

В Москве бензин подорожал на 17 копеек (Аи-95 - 48,64 руб., Аи-92 - 44,02 руб.).

Между тем бензин Аи-92 в Тыве подешевел за семь дней на 2,26 рубля, Аи-95 в Крыму - на 7 копеек.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе выросли на 5 копеек - до 44,03 руб./л. Стоимость Аи-95 выросла на 6 копеек - до 47,36 руб./л, летнего дизтоплива - на 1 копейку - до 49 руб./л.

На предыдущей неделе цены были стабильными и незначительно дорожали лишь в нескольких регионах страны. В конце декабря цены на топливо были крайне нестабильны: в большинстве регионов топливо дорожало на 10-30 копеек. В то же время в некоторых регионах на юге страны цены снижались.