Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:13Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Бензин снова начал дорожать на АЗС по всей России

Бензин снова начал дорожать на АЗС по всей России
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин после недолгого затишья снова пошли вверх на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошедшей неделе (10-17 января) топливо дорожало во всех округах России. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области - на 30 копеек за неделю. В остальных регионах рост составлял до 24 копеек.

В Москве бензин подорожал на 17 копеек (Аи-95 - 48,64 руб., Аи-92 - 44,02 руб.).

Между тем бензин Аи-92 в Тыве подешевел за семь дней на 2,26 рубля, Аи-95 в Крыму - на 7 копеек.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 на прошлой неделе выросли на 5 копеек - до 44,03 руб./л. Стоимость Аи-95 выросла на 6 копеек - до 47,36 руб./л, летнего дизтоплива - на 1 копейку - до 49 руб./л.

На предыдущей неделе цены были стабильными и незначительно дорожали лишь в нескольких регионах страны. В конце декабря цены на топливо были крайне нестабильны: в большинстве регионов топливо дорожало на 10-30 копеек. В то же время в некоторых регионах на юге страны цены снижались.

ЦДУ ТЭК

Новости

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

В ФРГ создан фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

В ФРГ создан фонд для обхода санкций против "Северного потока 2"

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');