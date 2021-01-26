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"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - OR Group (группа компаний "Обувь России") и логистический оператор Cainiao Network (входит в Alibaba Group) подписали договор о сотрудничестве.

Как следует из сообщения пресс-службы OR Group, в рамках партнерства в торговых точках OR Group будут размещены постаматы, в которых можно будет получать заказы AliExpress.

"На начальном этапе постаматы будут располагаться в 98 торговых точках OR Group в Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Тюмени, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске и Уфе с перспективой увеличить количество постаматов до 200 в течение года", - говорится в сообщении.

За счет партнерства OR Group рассчитывает привлечь дополнительный трафик в свои магазины.

В 2020 году OR Group доставила через свои магазины более 1,2 млн посылок от других партнеров.

"В декабре трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайн-заказами, составил 20,6% от общего трафика магазинов, конверсия в покупку таких клиентов достигла 5,3%. До конца 2021 года группа планирует увеличить объемы выдачи посылок до 500 тыс. в месяц", - говорится в сообщении.

ГК "Обувь России" - ритейлер, управляющий сетью универсальных магазинов, насчитывающей 843 торговые точки в 336 городах России.

Cainiao Network - один из крупнейших в мире IT, логистических и инфраструктурных операторов. Принадлежит Alibaba Group, входит в топ-3 по объемам грузовых перевозок в мире. Занимается разработкой IT-платформ для маркетплейсов и продавцов, автоматизацией систем управления поставками, построением внутренней и международной логистической цепи, а также развитием искусственного интеллекта в сфере беспилотных доставок.

OR Group Обувь России Alibaba AliExpress

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