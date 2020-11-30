"Обувь России" сменит название

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Обувь России" в связи с расширением бизнеса за пределы fashion-сегмента сменит название и будет работать под брендом OR Group, пишет "Коммерсантъ".

По собственным данным группы, сейчас до 30% ее выручки приходится на партнерские товары на онлайн-платформе "Обуви России" - товары для дома, бытовую технику и другое. В группе планируют, что к 2025 году доля этих товаров в структуре выручки вырастет до 60%.

Ребрендинг должен завершиться к лету 2021 года. Сколько он будет стоить, в группе не уточнили. Основная операционная компания группы ООО "Обувь России", эмитент облигаций, будет называться ООО "ОР". Головная компания, выступающая эмитентом акций, сменит название с ПАО "ОР" на ПАО "ОР Групп". Тикер акций на "Московской бирже" сменится с OBUV на ORGG.

Опрошенные газетой аналитики предположили, что смена позиционирования группы может быть связана с кризисом на fashion-рынке. По их прогнозам, в 2020 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30%, до 1,75 трлн рублей, в сравнении с 2019 годом.

ГК "Обувь России" была основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы - Антон Титов, который владеет 50% в головной компании группы - ПАО "ОР". Сейчас в сети компании 843 торговые точки в 336 городах России.