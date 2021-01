Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2% и снижением индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии, снижения нефти на фоне ожиданий падения спроса в условиях продолжающегося заболевания COVID-19 в мире, а также введения карантинов и сложностей с доставкой вакцин; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,3%, долларовый РТС подрос на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3386,89 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1414,66 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 75,63 рубля (+0,26 рубля), золото стоит $1854,1 за тройскую унцию (-0,1%).

Подешевели АДР Ozon (-1,9%), акции "НОВАТЭКа" (-1%), "Яндекса" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), банка ВТБ (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,5%), "Россетей" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Мобильных телесистем" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По словам гендиректора компании "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, российский фондовый рынок подает противоречивые сигналы. Пока нет полной уверенности в том, что российские акции и облигации продолжат проседать, хотя риски все же смещены в сторону снижения стоимости активов.

Эти риски провоцируются глобальным, в первую очередь американским, рынком акций, на котором к состоянию перегрева добавляется состояние беспечности. Долгое время сохранялось мнение, что восходящий тренд американского фондового роста пусть и фундаментально не обоснован, но вынужденно устойчив. Теперь взгляд меняется, можно делать ставку на его неустойчивость и уязвимость, считает эксперт.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цены на нефть Brent остаются пока чуть выше диапазона $50-55 за баррель, но поводов для дальнейшего роста не просматривается. С одной стороны, есть надежды на масштабные стимулы в США, которые могут быть приняты в течение 4-6 недель, а с другой – нет четкой уверенности в быстром восстановлении спроса в связи с ограничениями в ряде стран из-за пандемии и отложенного эффекта от вакцинации. По сути, сырье остается зажатым между двумя факторами. В то же время, при текущих высоких ценах на нефть есть риски активизации добычи некоторыми сланцевыми производителями, а также Ираном в случае снятия с него санкций. На этом фоне взгляд на нефть остается осторожным, вероятен переход Brent в более оправданный диапазон $50-55 за баррель, считает эксперт.

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику, S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,7%) завершили торги на рекордных уровнях.

Текущая неделя будет крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности. Более одной пятой компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и треть компаний Dow Jones, как ожидается, опубликуют финансовые отчеты. Во вторник свои результаты представят, в частности, Starbucks Corp., Verizon Communications и Microsoft Corp. Позднее на этой неделе отчитаются и другие крупные технологические фирмы, в том числе в среду ожидаются результаты Apple Inc., Tesla Inc. и Facebook Inc.

Сезон отчетности в США стартовал успешно. Среди входящих в S&P 500 компаний, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% зафиксировали превысившие прогнозы показатели продаж и прибыли на акцию, по данным Bank of America.

Росту американского рынка акций с конца прошлой недели способствовали надежды на принятие новых мер поддержки американской экономики после вступления в должность президента Джо Байдена, который ранее представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Сенат Конгресса США утвердил предложенную американским президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов, она стала первой женщиной на этом посту.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng падает на 2,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

На рынках сохраняются высокие опасения по поводу рекордных объемов заболеваемости коронавирусной инфекцией и госпитализаций, а также медленного внедрения вакцин и задержек с поставками препаратов, пишет Trading Economics.

Нефть утром во вторник также снижается из-за ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $55,6 за баррель (-0,5% и +0,9% накануне), мартовская цена WTI – $52,5 за баррель (-0,5% и +1% в понедельник).

Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю, в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.

Президент США Джо Байден планирует объявить в среду о подготовительных шагах к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на американских федеральных землях, сообщила газета The New York Times. По информации двух источников издания, в ближайшее время Байден издаст указ, предписывающий федеральным ведомствам определить масштабы вводимого запрета.