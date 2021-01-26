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Байден намерен ограничить бурение нефтяных скважин на федеральных землях США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует объявить в среду о подготовительных шагах к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на американских федеральных землях, сообщила газета The New York Times.

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По информации двух источников издания, в понедельник Байден издаст указ, предписывающий федеральным ведомствам определить масштабы вводимого запрета.

В ходе предвыборной кампании Байден обещал активизировать борьбу с изменением климата. Запрет на бурение является одним из шагов в этом направлении. Его администрация уже временно приостановила выдачу разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях.

По данным газеты, Байден также в среду издаст указы, которые предписывают правительству обеспечить сохранность 30% федеральных земель и водных ресурсов к 2030 году, создать целевую группу для разработки плана сокращения выбросов парниковых газов и сделать изменение климата приоритетом национальной безопасности.

Около 25% нефти в США добывается на федеральных землях.

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